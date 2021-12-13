جماهير نابلس تُشيّع جثمان الشهيد جميل الكيال

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير فلسطينية اليوم الاثنين، جثمان الشهيد جميل محمد كيال، الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي منتصف الليلة الماضية في مدينة نابلس.وانطلق المشيعون من أمام مستشفى رفيديا، وحملوا جثمان الشهيد على أكتافهم مرددين هتافات غاضبة تطالب بالانتقام للشهيد.وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد في ميدان الشهداء وسط المدينة قبل مواراته الثرى بالمقبرة الشرقية، علمًا بأن الكيال (31عامًا)، قتلته قوة عسكرية إسرائيلية خلال اقتحام منطقة رأس العين بنابلس لاعتقال أحد الشبان.