طعم الله: لجنة الانتخابات تبدأ اليوم التحضير للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس









رام الله - دنيا الوطنقال فريد طعم الله، المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين، إن فترة استلام الطعون على نتائج المرحلة الأولى للانتخابات المحلية ستستمر سبعة أيام يتم خلالها استلام الطعون على أن تبت محكمة الانتخابات في هذه الطعون خلال خمسة أيام .وأوضح طعم الله في حديثه لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاثنين، أن قرارات المحكمة هي نهائية وغير قابلة للاستئناف، مبيناً أن تقديم الطعون يتم من المواطن مباشرة إلى المحكمة وليس إلى لجنة الانتخابات.وأشار طعم الله إلى أن لجنة الانتخابات المركزية بدأت اعتباراً من اليوم التحضير للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المقررة في مارس/ أذار المقبل، معلناً أن مرحلة التسجيل لهذه المرحلة ستبدأ في الثامن من الشهر المقبل .وأكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، عن جاهزية اللجنة فنياً ولوجستياً لأي سيناريوهات لإجراء الانتخابات في المحافظات الجنوبية.