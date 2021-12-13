مباشر | وقفة إحتجاجية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أمام المجلس التشريعي بغزة

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: 5 أسرى بمعتقلي (عسقلان) ( ونفحة) يشتكون أوضاعاً صحية غاية في السوء

هيئة الأسرى: 5 أسرى بمعتقلي (عسقلان) ( ونفحة) يشتكون أوضاعاً صحية غاية في السوء
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الإثنين، أن 5 أسرى يقبعون بمعتقلي "عسقلان" و "نفحة"، يشتكون أوضاعاً صحية غاية في السوء وبحاجة ماسة لرعاية طبية لحالاتهم.

وأشارت الهيئة أن سلطات الاحتلال بمختلف السجون تُمعن بتنفيذ سياسة الإهمال الطبي بشكل مقصود بحق الأسرى، كما تماطل بتشخيص حالاتهم،  وفي كثير من الأحيان تحاول إدارة السجون تضليل الأسرى وخداعهم بما يُصيبهم من أمراض، عدا عن ارتكاب الأخطاء الطبية بحقهم، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد أعداد الأسرى المرضى المحتجزين داخل السجون، وتفاقم أوضاعهم الصحية يوماً بعد آخر.

وفي هذا السياق رصد تقرير حالة الأسير المريض موسى صوفان من مدينة طولكرم، والذي يعاني من مشاكل صحية عديدة فهو يشتكي من آلام بالمفاصل والصدر وديسكات بالظهر ومشاكل
بالعمود الفقري وآلام باليدين والقدمين، ويتناول صوفات 15 حبة دواء يومياً وهي عبارة عن مسكنات وأدوية أخرى للمشاكل الصحية التي يعاني منها، بالإضافة لنوعين من البخاخات
لمشكلة الأزمة التي يعاني منها، ورغم ظروفه الصحية القاسية  إلا أن إدارة سجون الاحتلال تواصل احتجازه داخل
زنازين معتقل "عسقلان" بدون أي مبرر يستدعي لذلك.   

في حين يعاني الأسير محمد زواهرة من بيت لحم، من مشاكل في البروستات تُسبب له آلام حادة،  وقد بدأت لديه هذه المشاكل
بعد خوضه إضراب الحرية والكرامة خلال عام 2017، وهو بحاجة ماسة لعرضه على طبيب مختص لتقييم حالته الصحية وتزويده بالعلاج اللازم لوضعه، لكن إدارة سجون الاحتلال تماطل بتحويله لتلقي العلاج، علماً بأن الأسير جرى نقله مؤخراً من معتقل (جلبوع) إلى (عسقلان).

وأما عن الأسير ماهر عيبات من محافظة بيت لحم، ويقبع أيضاً بمعتقل "عسقلان" ، فهو يشتكي من مشاكل بالجيوب الأنفية وضيق بالتنفس، وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية بالجيوب الأنفية، لكن إدارة المعتقل لا تكترث لحالته السيئة رغم مطالباته المتكررة بخضوعه للعملية.

وكشف تقرير الهيئة عن حالتين مرضيتين بمعتقل "نفحة"، إحداهما حالة الأسير تميم مصطفى من مدينة نابلس، والذي يعاني من مشاكل بالأمعاء وصعوبة في الإخراج ومن إصابته بأزمة تُسبب له ضيق بالتنفس،  لافتة بأن وضعه الصحي يزداد سوءاً بسبب الرطوبة داخل غرف السجن، وهو بانتظار تحويله لعرضه على طبيب مختص وإجراء فحص منظار لكن لغاية اللحظة تماطل إدارة المعتقل بتحويله.  

وفيما يشتكي الأسير أيمن جعيم من مدينة طولكرم من إصابته بانحراف بالعين اليسرى والذي أُصيب به بعد تعرضه لتحقيق قاس، ويعاني أيضاً من مشاكل حادة بالأسنان واللثة، علماُ بأن الأسير جعيم خضع عدة مرات لفحوصات طبية لإجراء العملية فيى العين، وفي كل مرة يخضع للفحص الطبي تتعمد إدارة السجون تأجيل موعد العملية ونقله لمعتقل آخر.          

أخبار ذات صلة

جماهير نابلس تُشيّع جثمان الشهيد جميل الكيال

جماهير نابلس تُشيّع جثمان الشهيد جميل الكيال

طعم الله: لجنة الانتخابات تبدأ اليوم التحضير للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس

طعم الله: لجنة الانتخابات تبدأ اليوم التحضير للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء &#34;كشفان جديدان&#34;

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء "كشفان جديدان"

هيئة الأسرى: 5 أسرى بمعتقلي &#34;عسقلان ونفحة&#34; يشتكون أوضاعاً صحية غاية بالسوء

هيئة الأسرى: 5 أسرى بمعتقلي "عسقلان ونفحة" يشتكون أوضاعاً صحية غاية بالسوء

&#34;حماية&#34; يطالب &#34;غوتيرش&#34; بالعمل الجاد لإنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاستيطان بالقدس المحتلة

"حماية" يطالب "غوتيرش" بالعمل الجاد لإنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاستيطان بالقدس المحتلة

المفتي العام يدين تصريحات عنصرية ضد المسجد الاقصى المبارك

المفتي العام يدين تصريحات عنصرية ضد المسجد الاقصى المبارك

الاحتلال يشرع بتجريف أراض على المدخل الشرقي لحي &#34;الشيخ جراح&#34; في القدس

الاحتلال يشرع بتجريف أراض على المدخل الشرقي لحي "الشيخ جراح" في القدس

اشتية: الاحتلال يخنق قلقيلية بالاستيطان وجدار الفصل والبوابات الحديدية

اشتية: الاحتلال يخنق قلقيلية بالاستيطان وجدار الفصل والبوابات الحديدية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طعم الله: لجنة الانتخابات تبدأ اليوم التحضير للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس

طعم الله: لجنة الانتخابات تبدأ اليوم التحضير للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس

هيئة الأسرى: 5 أسرى بمعتقلي (عسقلان) ( ونفحة) يشتكون أوضاعاً صحية غاية في السوء

هيئة الأسرى: 5 أسرى بمعتقلي (عسقلان) ( ونفحة) يشتكون أوضاعاً صحية غاية في السوء

&#34;حماية&#34; يطالب &#34;غوتيرش&#34; بالعمل الجاد لإنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاستيطان بالقدس المحتلة

"حماية" يطالب "غوتيرش" بالعمل الجاد لإنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاستيطان بالقدس المحتلة

المفتي العام يدين تصريحات عنصرية ضد المسجد الاقصى المبارك

المفتي العام يدين تصريحات عنصرية ضد المسجد الاقصى المبارك

الاحتلال يشرع بتجريف أراض على المدخل الشرقي لحي &#34;الشيخ جراح&#34; في القدس

الاحتلال يشرع بتجريف أراض على المدخل الشرقي لحي "الشيخ جراح" في القدس

الخارجية تطالب باجراءات دولية وامريكية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقي في القدس

الخارجية تطالب باجراءات دولية وامريكية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقي في القدس

العسيلي: نعول على الحوار الفلسطيني الأميركي لتطوير اقتصادنا

العسيلي: نعول على الحوار الفلسطيني الأميركي لتطوير اقتصادنا

للمرة الثالثة.. الاحتلال يعيد عشرات العائلات المتوجّهة لزيارة أبنائها الأسرى

للمرة الثالثة.. الاحتلال يعيد عشرات العائلات المتوجّهة لزيارة أبنائها الأسرى

منوعات

شيرين تفاجئ متابع بإنشاء حساب (تيك توك) باسمه.. ورد الأخير عليها

شيرين تفاجئ متابع بإنشاء حساب (تيك توك) باسمه.. ورد الأخير عليها

شاهد.. سيف الدين سبيعي: قرار طلاقنا أنا وسلافة معمار استغرق دقيقتين!

شاهد.. سيف الدين سبيعي: قرار طلاقنا أنا وسلافة معمار استغرق دقيقتين!

ياسمين صبري بالحجاب والعباءة استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر

ياسمين صبري بالحجاب والعباءة استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر

شاهد: ابنة تامر حسني تخطف الأنظار في أول ظهور لها على المسرح

شاهد: ابنة تامر حسني تخطف الأنظار في أول ظهور لها على المسرح

شاهد: أحمد السقا يفاجئ الجميع ويدخل الاستوديو بالحصان

شاهد: أحمد السقا يفاجئ الجميع ويدخل الاستوديو بالحصان

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

يسرا ترفض عرضاً بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

يسرا ترفض عرضاً بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

في أول ظهور لها.. إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

في أول ظهور لها.. إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

شاهد: ميريام فارس تروج لحفلها في قطر من خلال طفلها الصغير

شاهد: ميريام فارس تروج لحفلها في قطر من خلال طفلها الصغير

حورية فرغلي: ندمت على مشاهدي العارية في بعض الأفلام

حورية فرغلي: ندمت على مشاهدي العارية في بعض الأفلام

عربي

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: إيران تنتهج أسلوب &#34;المماطلة&#34; وغير جادة بالمحادثات

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: إيران تنتهج أسلوب "المماطلة" وغير جادة بالمحادثات

السعودية وإيران تجريان محادثات أمنية في عمّان

السعودية وإيران تجريان محادثات أمنية في عمّان

العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين

العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين

مصر: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم عدد كبير من المواطنين

مصر: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم عدد كبير من المواطنين