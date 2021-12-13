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شؤون فلسطينية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء "كشفان جديدان"

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء "كشفان جديدان"
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن آلية السفر من كشف المسافرين والجوازات المصرية، ليوم غد الثلاثاء 13 كانون الأول/ ديسمبر.

وأوضحت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة العاشرة، والمتأخرون من كشف المسافرين السابق والحافلتين الأولى، والثانية حتى الرقم (70) من الكشف الجديد رقم (2021/42)، ولجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/21).

وأشارت إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، منوهةً لإجراء فحص (كورونا) لكشف الجوازات المصرية وللحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد، اليوم وحتى الساعة السادسة مساء في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات، والتزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.

وحددت مواعيد إجراء فحص (كورونا) لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

- الثلاثاء 12/14: فحص الحافلتين (3+4).

- الأربعاء 12/15: فحص الحافلتين (5+6).

- الخميس 12/16: فحص الحافلتين (7+8).

- الأحد 12/19: فحص الحافلتين (9+10).

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