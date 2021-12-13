مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: إيران تنتهج أسلوب "المماطلة" وغير جادة بالمحادثات



وأشار مندوب الرياض لدى الأمم المتحدة في مقابلة عبر الفيديو مع صحيفة (عرب نيوز) السعودية، اليوم الاثنين، إلى أن المحادثات لم تحقق أي نتائج مهمة.



وأضاف المعلمي "نود دفع هذه المناقشات نحو القضايا الجوهرية التي تتعلق بسلوك الحكومة الإيرانية في المنطقة"، متابعاً "لكن ما دام الإيرانيون يستمرون في عدم الجدية تجاه هذه المحادثات فلن يتحقق أي شيء.



وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان، جلسة الحوار الأمني بين السعودية وإيران بمشاركة خبراء من الجانبين، والتي ناقشت عدداً من القضايا الأمنية والتقنية.



وناقشت الجلسة، التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن ومقره عمان، عدداً من القضايا الأمنية والتقنية ركزت على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق، والاجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين وتحديداً فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، والتعاون في مجال الوقود النووي ومحاور أخرى.



وقال أيمن خليل، الأمين العام للمعهد العربي لدراسات الأمن: "إن أجواء من الاحترام المتبادل سادت الجلسة، التي أظهرت رغبة متبادلة من الطرفين في تطوير العلاقات وتعزيز الاستقرار الاقليمي، بما ينعكس على ازدهار شعوب المنطقة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



وبين أبو الرب، أن مزيداً من الجلسات بين الطرفين سيتم عقدها في وقت قريب، لمتابعة توصيات الحوار الأمني والتقني وصياغة تفاصيله.



يشار إلى أن المعهد العربي لدراسات الأمن يعتبر من المؤسسات القليلة المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط والمعني بمتابعة كل ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل وحظر الانتشار النووي وقضايا الأمن النووي.





رام الله - دنيا الوطنقال عبد الله المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة إن المملكة ترغب في إجراء محادثات أكثر موضوعية مع إيران، "لكن طهران تنتهج إلى الآن موقفاً يتسم بالمماطلة وليست جادة بشأن المحادثات".