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شؤون فلسطينية

المفتي العام يدين تصريحات عنصرية ضد المسجد الاقصى المبارك

المفتي العام يدين تصريحات عنصرية ضد المسجد الاقصى المبارك
رام الله - دنيا الوطن
أدان الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار
الفلسطينية/ خطيب المسجد الأقصى المبارك، تصريحات عنصرية صدرت عن عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري "بول جوسار" دعا فيها الأمم المتحدة إلى تفكيك المسجد الاقصى المبارك، ونقله من مكانه.

و بين أن هذه التصريحات العنصرية تتقاطع مع تصريحات أدلى بها الحاخام المتطرف "يعقوب هيمن" سابقاً، والتي دعا فيها الى الحاجة لمهندسين لتفكيك قبة الصخرة من مكانها، موضحاً
أن هذه التصريحات خطيرة جداً ومبالغة في الشطط والعنصرية وتتعارض مع الوضع المقر دوليا بخصوص المدينة المقدسة، ودرتها المسجد الأقصى المبارك.

و أكد على أن المسجد الاقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم، ولا يحق لغيرهم التدخل فيه، وأن أي قرار للمس به هو مس بعقيدة المسلمين في العالم أجمع، مطالباً العالم الحر تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تخص القضية الفلسطينية، ورفض المواقف العنصرية المجاملة للمحتل وكسب تأييد الغاصبين لحقوق شعبنا
والمعتدين على أرضنا ومقدساتنا.

وناشد الأمتين العربية والإسلامية إلى بذل أقصى جهودها الفاعلة
لحماية المسجد الأقصى المبارك والقدس، ونصرتهما بكل الوسائل والطرق المتاحة، للحفاظ على المدينة المقدسة ومنع سياسة فرض الأمر الواقع التي تجري على قدم وساق، على الأرض الفلسطينية، وبخاصة في مدينة القدس ومحيطها، بهدف تغيير ملامحها العربية والإسلامية.

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