مباشر | وقفة إحتجاجية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أمام المجلس التشريعي بغزة

شؤون فلسطينية

اشتية: الاحتلال يخنق قلقيلية بالاستيطان وجدار الفصل والبوابات الحديدية

اشتية: الاحتلال يخنق قلقيلية بالاستيطان وجدار الفصل والبوابات الحديدية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، "إننا نجتمع اليوم في قلقيلية، هذه المحافظة الغنية بالماء والأرض الخصبة والزراعة، والغنية بعزيمة أهلها وإصرارهم على حماية أرضهم من الاستيطان الذي يخنق المحافظة بجدار فصل عنصري وبوابات حديدية".

وأضاف اشتية خلال كلمة له بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء: "أنّ قلقيلية نموذج لقصص نجاح متعلقة باستصلاح الأرض وإعمارها وزراعات بمختلف الأنواع وآبار الري، وزيادة رقعة الأرض المزروعة وطرق زراعية جديدة، وشبكات ري، ما أدى إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاع الزراعة وبقية القطاعات، ما انعكس على زيادة الصادرات الزراعية من المزروعات ذات الجودة العالية، كل ذلك ضمن إطار استراتيجية قلقيلية نحو عنقود زراعي".

وتابع: "قبل عامين جئنا الى هذه المحافظة ومنها أطلقنا استراتيجيتنا التنموية التنمية بالعناقيد، الرامية للانفكاك عن الاحتلال وتعزيز المنتج الوطني، ونعود اليوم لنرى كميات المياه قد تضاعفت حتى وصلت 450 ألف متر مكعب وزادت مساحات الأراضي المروية الى 1055 دونما، بينما بلغ عدد الأشتال المزروعة 83250 شتلة، وتم شق وتأهيل 103 كم من الأراضي والطرق الزراعية، وخلق فرص عمل لنحو 575 عاملا، وانشاء بيت للتعبئة، بينما بلغ عن المستفيدين من المشروع 10763 مزارعا ومزارعة".

واستذكر اشتية،  شهداء الدفاع عن الأرض، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن أراضيهم المستهدفة بالجدار والاستيطان، وما زالت القرى والبلدات في كفر قدوم وعزون وعزون عتمة والنبي الياس، وغيرها من القرى والبلدات التي اتخذت من المقاومة نهج حياة، تقدم المزيد من التضحيات امام تصاعد أطماع المستوطنين للاستيلاء على المزيد من أراضي تلك البلدات.

ووجه التحية للأهالي في بيتا أيقونة في الدفاع عن الأرض، وترحم على شهدائها وشهداء جميع القرى والبلدات من بيت دجن، وبلعين، ونعلين، وعصيرة، إلى مسافر يطا.

وأكمل: "إنّ الحكومة تتابع كذلك ما يعانيه الطلبة في الوصول إلى مدارسهم الواقعة خلف جدار الفصل العنصري والتحديات التي تواجه المزارعين، وحيا إصرارهم على الوصول لفلاحة أراضيهم رغم الحواجز والمضايقات التي يتعرضون إليها، خاصة قرى فلامية وجيوس وحبلة وعزون عتمة وعرب الرماضين وغيرها من القرى والبلدات المحاصرة بالجدار.

ودان جريمة إعدام قوات الاحتلال للشاب جميل الكيال فجر اليوم في نابلس، وتقدم بالتعزية لوالديه وزوجته وعائلته.

أخبار ذات صلة

جماهير نابلس تُشيّع جثمان الشهيد جميل الكيال

جماهير نابلس تُشيّع جثمان الشهيد جميل الكيال

طعم الله: لجنة الانتخابات تبدأ اليوم التحضير للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس

طعم الله: لجنة الانتخابات تبدأ اليوم التحضير للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس

هيئة الأسرى: 5 أسرى بمعتقلي (عسقلان) ( ونفحة) يشتكون أوضاعاً صحية غاية في السوء

هيئة الأسرى: 5 أسرى بمعتقلي (عسقلان) ( ونفحة) يشتكون أوضاعاً صحية غاية في السوء

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء &#34;كشفان جديدان&#34;

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء "كشفان جديدان"

هيئة الأسرى: 5 أسرى بمعتقلي &#34;عسقلان ونفحة&#34; يشتكون أوضاعاً صحية غاية بالسوء

هيئة الأسرى: 5 أسرى بمعتقلي "عسقلان ونفحة" يشتكون أوضاعاً صحية غاية بالسوء

&#34;حماية&#34; يطالب &#34;غوتيرش&#34; بالعمل الجاد لإنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاستيطان بالقدس المحتلة

"حماية" يطالب "غوتيرش" بالعمل الجاد لإنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاستيطان بالقدس المحتلة

المفتي العام يدين تصريحات عنصرية ضد المسجد الاقصى المبارك

المفتي العام يدين تصريحات عنصرية ضد المسجد الاقصى المبارك

الاحتلال يشرع بتجريف أراض على المدخل الشرقي لحي &#34;الشيخ جراح&#34; في القدس

الاحتلال يشرع بتجريف أراض على المدخل الشرقي لحي "الشيخ جراح" في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طعم الله: لجنة الانتخابات تبدأ اليوم التحضير للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس

طعم الله: لجنة الانتخابات تبدأ اليوم التحضير للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس

هيئة الأسرى: 5 أسرى بمعتقلي (عسقلان) ( ونفحة) يشتكون أوضاعاً صحية غاية في السوء

هيئة الأسرى: 5 أسرى بمعتقلي (عسقلان) ( ونفحة) يشتكون أوضاعاً صحية غاية في السوء

&#34;حماية&#34; يطالب &#34;غوتيرش&#34; بالعمل الجاد لإنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاستيطان بالقدس المحتلة

"حماية" يطالب "غوتيرش" بالعمل الجاد لإنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاستيطان بالقدس المحتلة

المفتي العام يدين تصريحات عنصرية ضد المسجد الاقصى المبارك

المفتي العام يدين تصريحات عنصرية ضد المسجد الاقصى المبارك

الاحتلال يشرع بتجريف أراض على المدخل الشرقي لحي &#34;الشيخ جراح&#34; في القدس

الاحتلال يشرع بتجريف أراض على المدخل الشرقي لحي "الشيخ جراح" في القدس

الخارجية تطالب باجراءات دولية وامريكية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقي في القدس

الخارجية تطالب باجراءات دولية وامريكية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقي في القدس

العسيلي: نعول على الحوار الفلسطيني الأميركي لتطوير اقتصادنا

العسيلي: نعول على الحوار الفلسطيني الأميركي لتطوير اقتصادنا

للمرة الثالثة.. الاحتلال يعيد عشرات العائلات المتوجّهة لزيارة أبنائها الأسرى

للمرة الثالثة.. الاحتلال يعيد عشرات العائلات المتوجّهة لزيارة أبنائها الأسرى

منوعات

شيرين تفاجئ متابع بإنشاء حساب (تيك توك) باسمه.. ورد الأخير عليها

شيرين تفاجئ متابع بإنشاء حساب (تيك توك) باسمه.. ورد الأخير عليها

شاهد.. سيف الدين سبيعي: قرار طلاقنا أنا وسلافة معمار استغرق دقيقتين!

شاهد.. سيف الدين سبيعي: قرار طلاقنا أنا وسلافة معمار استغرق دقيقتين!

ياسمين صبري بالحجاب والعباءة استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر

ياسمين صبري بالحجاب والعباءة استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر

شاهد: ابنة تامر حسني تخطف الأنظار في أول ظهور لها على المسرح

شاهد: ابنة تامر حسني تخطف الأنظار في أول ظهور لها على المسرح

شاهد: أحمد السقا يفاجئ الجميع ويدخل الاستوديو بالحصان

شاهد: أحمد السقا يفاجئ الجميع ويدخل الاستوديو بالحصان

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

يسرا ترفض عرضاً بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

يسرا ترفض عرضاً بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

في أول ظهور لها.. إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

في أول ظهور لها.. إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

شاهد: ميريام فارس تروج لحفلها في قطر من خلال طفلها الصغير

شاهد: ميريام فارس تروج لحفلها في قطر من خلال طفلها الصغير

حورية فرغلي: ندمت على مشاهدي العارية في بعض الأفلام

حورية فرغلي: ندمت على مشاهدي العارية في بعض الأفلام

عربي

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: إيران تنتهج أسلوب &#34;المماطلة&#34; وغير جادة بالمحادثات

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: إيران تنتهج أسلوب "المماطلة" وغير جادة بالمحادثات

السعودية وإيران تجريان محادثات أمنية في عمّان

السعودية وإيران تجريان محادثات أمنية في عمّان

العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين

العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين

مصر: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم عدد كبير من المواطنين

مصر: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم عدد كبير من المواطنين