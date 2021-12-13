(حماس) مهنئة بالإفراج عن الشيخ صلاح: الاحتلال لن يفلح في تغييب رموز فلسطين

وحيّت (حماس) الشيخ صلاح قائلةً: "وهو حرٌّ في وطنه وبين أهله وأبناء شعبه، لنسأل الله تعالى أن يبارك في جهده وجهاده وتضحياته، دفاعاً عن الأرض والقدس والأقصى، وإنّها لمسيرة ماضية بإذن الله، ولن يوقفها اعتقال أو إرهاب أو عدوان، حتّى تحرير فلسطين والعودة إليها".



رام الله - دنيا الوطنهنأت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بخالص التهنئة والتبريك إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وأمَّتنا العربية والإسلامية، وكل الأحرار في العالم، بمناسبة الإفراج عن شيخ الأقصى رائد صلاح من سجون الاحتلال الصهيوني، بعد اعتقال ظالم دام 16 شهراً.ووجهت الحركة في بيان صحفيٍ، رسالة فخر واعتزاز إلى الشيخ صلاح الذي سيظل قامة شامخة، ورمزاً من رموز النضال والتضحية في شعبنا الفلسطيني، المدافعين عن فلسطين، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك.وأشارت إلى أن سياسة الاحتلال في الملاحقة والتضييق والإبعاد والاعتقال، لن تفلح في تغييب رموز شعبنا الفلسطيني، عن ساحات النضال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، والذي يمثّل الشيخ رائد صلاح عنوانها الأبرز في كشف مخططات الاحتلال التي تستهدف المقدسات، والوقوف سداً منيعاً ضد تمريرها وإفشالها.