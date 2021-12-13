الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين شمال وجنوب قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الصيادين والمزارعين، في مناطق حدودية مختلفة في قطاع غزة، دون إصابات.وقالت مصادر محلية: "إنّ زوارق الاحتلال الحربية لاحقت عدداً من مراكب الصيد، في بحر منطقتي الواحة والسودانية، شمالي غربي مدينة غزة وأطلقت النار عليهم، ما أجبرها على مغادرة البحر".وأشار المصادر، إلى إطلاق قوات الاحتلال النار من موقع "أبو مطيبق" العسكري، صوب الأراضي الزراعية شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وإطلاق قنابل الغاز المدمع، صوب صيادي العصافير والمزارعين شرقي بلدتي خزاعة وعبسان الجديدة، شرقي محافظة خانيونس جنوبي القطاع؛ ما دفعهم للانسحاب خشية على حياتهم.يُشار إلى أنّ المناطق الحدودية تشهد اعتداءات يومية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.