مزهر: يجب إطلاق الانتخابات الشاملة وتشكيل حكومة محررة من اشتراطات الرباعية الدولية

رام الله - دنيا الوطندعا جميل مزهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، لإطلاق الانتخابات الشاملة في كافة الأراضي الفلسطينية.وطالب مزهر خلال إحياء ذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية بغزة بتشكيل حكومة موحدة ومحررة من اشتراطات الرباعية الدولية، مضيفًا: "يجب تشكيل قيادة وطنية موحدة تقودها المقاومة الشعبية تحدد أشكالها بما يرفع كلفة العدو ويحوله لمشروع خاسر، لا مفاوضات ولا تفاهمات ولا تسويات مقابل أمن هذا العدو فلا صوت يعلو فوق صوت المقاومة في مواجهة المحتل"، على حد تعبيره.وأكد على ضرورة العمل على انهاء الانقسام وبناء وحدة وطنية تستند على الشراكة، مشيرا إلى أنهم قدموا رؤية وطنية شاملة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة باعتبارها ضرورة وطنية.وقال: "كذلك يجب إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية تحررها من سياسات الهيمنة والتفرد.. فقد آن الأوان أن نمارس النقد العلني للأداء الفلسطيني".