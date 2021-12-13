شؤون فلسطينية

مزهر: يجب إطلاق الانتخابات الشاملة وتشكيل حكومة محررة من اشتراطات الرباعية الدولية

مزهر: يجب إطلاق الانتخابات الشاملة وتشكيل حكومة محررة من اشتراطات الرباعية الدولية
جميل مزهر
رام الله - دنيا الوطن
دعا جميل مزهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، لإطلاق الانتخابات الشاملة في كافة الأراضي الفلسطينية.

وطالب مزهر خلال إحياء ذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية بغزة بتشكيل حكومة موحدة ومحررة من اشتراطات الرباعية الدولية، مضيفًا: "يجب تشكيل قيادة وطنية موحدة تقودها المقاومة الشعبية تحدد أشكالها بما يرفع كلفة العدو ويحوله لمشروع خاسر، لا مفاوضات ولا تفاهمات ولا تسويات مقابل أمن هذا العدو فلا صوت يعلو فوق صوت المقاومة في مواجهة المحتل"، على حد تعبيره.

وأكد على ضرورة العمل على انهاء الانقسام وبناء وحدة وطنية تستند على الشراكة، مشيرا إلى أنهم قدموا رؤية وطنية شاملة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة باعتبارها ضرورة وطنية.

وقال: "كذلك يجب إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية تحررها من سياسات الهيمنة والتفرد.. فقد آن الأوان أن نمارس النقد العلني للأداء الفلسطيني".

أخبار ذات صلة

الخارجية تطالب باجراءات دولية وامريكية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقي في القدس

الخارجية تطالب باجراءات دولية وامريكية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقي في القدس

الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش يستدعي انتفاضة بالقانون الدولي

الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش يستدعي انتفاضة بالقانون الدولي

العسيلي: نعول على الحوار الفلسطيني الأميركي لتطوير اقتصادنا

العسيلي: نعول على الحوار الفلسطيني الأميركي لتطوير اقتصادنا

شاهد: تشييع جثمان الشهيد جميل الكيال في نابلس

شاهد: تشييع جثمان الشهيد جميل الكيال في نابلس

للمرة الثالثة.. الاحتلال يعيد عشرات العائلات المتوجّهة لزيارة أبنائها الأسرى

للمرة الثالثة.. الاحتلال يعيد عشرات العائلات المتوجّهة لزيارة أبنائها الأسرى

هيئة الأسرى: أسرى (شطة) يعانون من نقص حاد في الأغطية الشتوية والملابس

هيئة الأسرى: أسرى (شطة) يعانون من نقص حاد في الأغطية الشتوية والملابس

الخارجية تدين جريمة إعدام الشهيد الكيال وتطالب الجنائية الدولية الخروج عن صمتها

الخارجية تدين جريمة إعدام الشهيد الكيال وتطالب الجنائية الدولية الخروج عن صمتها

عشرات المستوطنين وجنود الإحتلال يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين وجنود الإحتلال يقتحمون المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العسيلي: نعول على الحوار الفلسطيني الأميركي لتطوير اقتصادنا

العسيلي: نعول على الحوار الفلسطيني الأميركي لتطوير اقتصادنا

للمرة الثالثة.. الاحتلال يعيد عشرات العائلات المتوجّهة لزيارة أبنائها الأسرى

للمرة الثالثة.. الاحتلال يعيد عشرات العائلات المتوجّهة لزيارة أبنائها الأسرى

هيئة الأسرى: أسرى (شطة) يعانون من نقص حاد في الأغطية الشتوية والملابس

هيئة الأسرى: أسرى (شطة) يعانون من نقص حاد في الأغطية الشتوية والملابس

عشرات المستوطنين وجنود الإحتلال يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين وجنود الإحتلال يقتحمون المسجد الأقصى

&#34;الخارجية&#34; تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة في مواجهة الأعاصير

"الخارجية" تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة في مواجهة الأعاصير

المرور بغزة تُحرِّر 24 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة تُحرِّر 24 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الإحتلال يعيد العشرات من عائلات الأسرى المتوجّهين لزيارة أبنائهم للمرّة الثالثة

الإحتلال يعيد العشرات من عائلات الأسرى المتوجّهين لزيارة أبنائهم للمرّة الثالثة

المالية بغزة تُعلن موعد صرف حقوق الغير &#34;مدني وعسكري&#34;

المالية بغزة تُعلن موعد صرف حقوق الغير "مدني وعسكري"

منوعات

شيرين تفاجئ متابع بإنشاء حساب (تيك توك) باسمه.. ورد الأخير عليها

شيرين تفاجئ متابع بإنشاء حساب (تيك توك) باسمه.. ورد الأخير عليها

شاهد.. سيف الدين سبيعي: قرار طلاقنا أنا وسلافة معمار استغرق دقيقتين!

شاهد.. سيف الدين سبيعي: قرار طلاقنا أنا وسلافة معمار استغرق دقيقتين!

ياسمين صبري بالحجاب والعباءة استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر

ياسمين صبري بالحجاب والعباءة استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر

شاهد: ابنة تامر حسني تخطف الأنظار في أول ظهور لها على المسرح

شاهد: ابنة تامر حسني تخطف الأنظار في أول ظهور لها على المسرح

شاهد: أحمد السقا يفاجئ الجميع ويدخل الاستوديو بالحصان

شاهد: أحمد السقا يفاجئ الجميع ويدخل الاستوديو بالحصان

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

يسرا ترفض عرضاً بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

يسرا ترفض عرضاً بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

في أول ظهور لها.. إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

في أول ظهور لها.. إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

شاهد: ميريام فارس تروج لحفلها في قطر من خلال طفلها الصغير

شاهد: ميريام فارس تروج لحفلها في قطر من خلال طفلها الصغير

حورية فرغلي: ندمت على مشاهدي العارية في بعض الأفلام

حورية فرغلي: ندمت على مشاهدي العارية في بعض الأفلام

عربي

السعودية وإيران تجريان محادثات أمنية في عمّان

السعودية وإيران تجريان محادثات أمنية في عمّان

العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين

العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين

مصر: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم عدد كبير من المواطنين

مصر: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم عدد كبير من المواطنين

الأردن: توقيع منح أميركية بـ 597 مليون دولار لدعم اقتصاد البلاد

الأردن: توقيع منح أميركية بـ 597 مليون دولار لدعم اقتصاد البلاد