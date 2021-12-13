باكستان ترصد تسجيل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)



وقال المعهد الوطني للصحة في باكستان: "إن عينة مشتبه بها مؤخرا من كراتشي هي بالفعل متحور أوميكرون"، مشيراً إلى أن هذه هي الحالة الأولى المؤكدة.



وكان مسؤول بوزارة الصحة الباكستانية قد قال لوكالة (رويترز)، الأسبوع الماضي: "إن السلطات في الدولة الواقعة في جنوب آسيا بدأت التحقيق في أول حالة يشتبه في إصابتها بمتحور (أوميكرون)".



فيما فرضت باكستان هذا الشهر قيوداً على السفر إلى عدة دول في جنوب إفريقيا، في أعقاب اكتشاف متحور (أوميكرون).





رام الله - دنيا الوطنأعلنت دولة باكستان، اليوم الإثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة بمتحور (أوميكرون) في مدينة كراتشي الأكثر اكتظاظا بالسكان.