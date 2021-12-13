عربي

السعودية وإيران تجريان محادثات أمنية في عمّان

السعودية وإيران تجريان محادثات أمنية في عمّان
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الاثنين جلسة الحوار الأمني بين السعودية وإيران بمشاركة خبراء من الجانبين، والتي ناقشت عدداً من القضايا الأمنية والتقنية.

وناقشت الجلسة، التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن ومقره عمان، عدداً من القضايا الأمنية والتقنية ركزت على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق، والاجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين وتحديداً فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، والتعاون في مجال الوقود النووي ومحاور أخرى.

وقال أيمن خليل، الأمين العام للمعهد العربي لدراسات الأمن: "إن أجواء من الاحترام المتبادل سادت الجلسة، التي أظهرت رغبة متبادلة من الطرفين في تطوير العلاقات وتعزيز الاستقرار الاقليمي، بما ينعكس على ازدهار شعوب المنطقة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وبين أبو الرب، أن مزيداً من الجلسات بين الطرفين سيتم عقدها في وقت قريب، لمتابعة توصيات الحوار الأمني والتقني وصياغة تفاصيله.

يشار إلى أن المعهد العربي لدراسات الأمن يعتبر من المؤسسات القليلة المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط والمعني بمتابعة كل ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل وحظر الانتشار النووي وقضايا الأمن النووي.

أخبار ذات صلة

العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين

العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين

مصر: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم عدد كبير من المواطنين

مصر: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم عدد كبير من المواطنين

الأردن: توقيع منح أميركية بـ 597 مليون دولار لدعم اقتصاد البلاد

الأردن: توقيع منح أميركية بـ 597 مليون دولار لدعم اقتصاد البلاد

مقتل ثلاثة سوريين في عملية إنزال لطائرات أمريكية في دير الزور السورية

مقتل ثلاثة سوريين في عملية إنزال لطائرات أمريكية في دير الزور السورية

رئيس البرلمان العربي: الدبلوماسية البرلمانية دافع لتمكين وريادة المرأة وداعم لمسيرتها الشاملة

رئيس البرلمان العربي: الدبلوماسية البرلمانية دافع لتمكين وريادة المرأة وداعم لمسيرتها الشاملة

سوريا: السماح لجميع اللبنانيين بدخول البلاد بشرط التقيد بالإجراءات الصحية

سوريا: السماح لجميع اللبنانيين بدخول البلاد بشرط التقيد بالإجراءات الصحية

مصر: تسجيل 45 حالة وفاة و863 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 45 حالة وفاة و863 إصابة جديدة بـ(كورونا)

&#34;الجنائية الدولية&#34;: ندعو حكومات العالم للتعاون معنا لاعتقال سيف الإسلام القذافي وتقديمه للعدالة

"الجنائية الدولية": ندعو حكومات العالم للتعاون معنا لاعتقال سيف الإسلام القذافي وتقديمه للعدالة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العسيلي: نعول على الحوار الفلسطيني الأميركي لتطوير اقتصادنا

العسيلي: نعول على الحوار الفلسطيني الأميركي لتطوير اقتصادنا

للمرة الثالثة.. الاحتلال يعيد عشرات العائلات المتوجّهة لزيارة أبنائها الأسرى

للمرة الثالثة.. الاحتلال يعيد عشرات العائلات المتوجّهة لزيارة أبنائها الأسرى

هيئة الأسرى: أسرى (شطة) يعانون من نقص حاد في الأغطية الشتوية والملابس

هيئة الأسرى: أسرى (شطة) يعانون من نقص حاد في الأغطية الشتوية والملابس

عشرات المستوطنين وجنود الإحتلال يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين وجنود الإحتلال يقتحمون المسجد الأقصى

&#34;الخارجية&#34; تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة في مواجهة الأعاصير

"الخارجية" تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة في مواجهة الأعاصير

المرور بغزة تُحرِّر 24 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة تُحرِّر 24 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الإحتلال يعيد العشرات من عائلات الأسرى المتوجّهين لزيارة أبنائهم للمرّة الثالثة

الإحتلال يعيد العشرات من عائلات الأسرى المتوجّهين لزيارة أبنائهم للمرّة الثالثة

المالية بغزة تُعلن موعد صرف حقوق الغير &#34;مدني وعسكري&#34;

المالية بغزة تُعلن موعد صرف حقوق الغير "مدني وعسكري"

منوعات

شيرين تفاجئ متابع بإنشاء حساب (تيك توك) باسمه.. ورد الأخير عليها

شيرين تفاجئ متابع بإنشاء حساب (تيك توك) باسمه.. ورد الأخير عليها

شاهد.. سيف الدين سبيعي: قرار طلاقنا أنا وسلافة معمار استغرق دقيقتين!

شاهد.. سيف الدين سبيعي: قرار طلاقنا أنا وسلافة معمار استغرق دقيقتين!

ياسمين صبري بالحجاب والعباءة استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر

ياسمين صبري بالحجاب والعباءة استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر

شاهد: ابنة تامر حسني تخطف الأنظار في أول ظهور لها على المسرح

شاهد: ابنة تامر حسني تخطف الأنظار في أول ظهور لها على المسرح

شاهد: أحمد السقا يفاجئ الجميع ويدخل الاستوديو بالحصان

شاهد: أحمد السقا يفاجئ الجميع ويدخل الاستوديو بالحصان

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

يسرا ترفض عرضاً بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

يسرا ترفض عرضاً بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

في أول ظهور لها.. إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

في أول ظهور لها.. إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

شاهد: ميريام فارس تروج لحفلها في قطر من خلال طفلها الصغير

شاهد: ميريام فارس تروج لحفلها في قطر من خلال طفلها الصغير

حورية فرغلي: ندمت على مشاهدي العارية في بعض الأفلام

حورية فرغلي: ندمت على مشاهدي العارية في بعض الأفلام

عربي

السعودية وإيران تجريان محادثات أمنية في عمّان

السعودية وإيران تجريان محادثات أمنية في عمّان

العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين

العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين

مصر: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم عدد كبير من المواطنين

مصر: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم عدد كبير من المواطنين

الأردن: توقيع منح أميركية بـ 597 مليون دولار لدعم اقتصاد البلاد

الأردن: توقيع منح أميركية بـ 597 مليون دولار لدعم اقتصاد البلاد