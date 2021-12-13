فرنسا: مصرع خمسة أشخاص في حريق بجزيرة لا ريونيون



وقال جاك بيلانت محافظ لا ريونيون، والمدعي العام في سان دونيز فيرونيك دنيزوت، في بيان صحفي: "إنه في هذه المرحلة، لم يتم تحديد هوية الضحايا".



من جهته، قال العقيد ليغيلر قائد خدمة الإطفاء والإنقاذ، : "إن الحريق اندلع في إحدى الشقق في المبنى التابع لشركة العقارات التابعة لقسم ريونيون (SIDR)، وهي مؤسسة اجتماعية، دون معرفة الأسباب حتى الساعة".



وأضاف "تم إجلاء أكثر من 300 مستأجر، حيث دمر الحريق حوالي 100 شقة".





رام الله - دنيا الوطنلقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، في حريق اندلع ليل الأحد بمبنى في سان دونيز بجزيرة لا ريونيون الفرنسية.وأفادت محافظة لا ريونيون، أن شخصين آخرين لا يزالان في حالة "طوارئ مطلقة" إثر إصابتهما في الحريق، وفق (روسيا اليوم).