العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين



فيما تلاقى الرسالة فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال استقباله، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، (واس).



وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي.









رام الله - دنيا الوطناستلم سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، رسالة خطية، من حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.