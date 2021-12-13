شاهد: تشييع جثمان الشهيد جميل الكيال في نابلس









رام الله - دنيا الوطنبدأت اليوم الاثنين مراسم تشييع جثمان الشهيد جميل محمد الكيال (31) عاماً، من مدينة نابلس، والذي استشهد إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على رأسه.وفي وقت سابق، قال أحمد جبريل مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس: " إن الشاب جميل محمد الكيال (31 عاما) استشهد، جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه"، مضيفاً أن شابين آخرين أصيبا جراء دعسهما من قبل جيب عسكري إسرائيلي.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير الحاج من منطقة رأس العين.