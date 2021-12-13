هيئة الأسرى: أسرى (شطة) يعانون من نقص حاد في الأغطية الشتوية والملابس

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، بأن أسرى سجن (شطة) يشتكون من سوء الأوضاع الحياتية داخل أقسام وغرف السجن، لا سيما في ظل هذه الاجواء الباردة ودخولفصل الشتاء، مؤكدين أن تعامل الإدارة معهم بات أكثر سوءاً، فهم يعانون من نقص حاد في الأغطية الشتوية والملابس.وأشارت إلى أن إدارة السجن تمنع الأهالي من إدخال البطانيات لأبنائهم خلال الزيارات، وتُجبر الأسرى على شراء أغطية خفيفة وبجودة رديئة بمبالغ عالية من 'كانتين' السجن.ومن جهة أخرى قالت الهيئة بأن أكثر الأسرى تضرراً من هذه الأوضاع المعيشية الصعبة هم الأسرى الذين تم قمعهم و نقلهم من سجن "جلبوع" الى معتقل (شطة)، بعد عملية (نفق الحرية)، حيث تم إخراجهم بصورة مهينة ولم يتم السماح لهم بأخذ ممتلكاتهم الخاصة من ملابس وبطانيات وراديوهات وأغراض خاصة وتم اتلافها من قبل إدارة السجون ووحدات القمع.وحملت الهيئة حكومة الإحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون التابعة لها المسؤولية الكاملة عن حياة واوضاع الاسرى داخل السجون والمعتقلات، مطالبة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحركالفوري لإجبار إسرائيل على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، وإعطاء أسرانا حقوقهم، تحديداً وإننا على أبواب فصل الشتاء، والذي من المتوقع أن يكون شديد البرودة وفقا للأرصاد الجوية العالمية، لذلك يجب توفير الملابس والاغطية المناسبة سريعاً، وان يتم السماح للهيئة وعائلات الأسرى بتوفير ذلك وإدخالها الى السجون.