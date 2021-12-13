شؤون فلسطينية

الخارجية تدين جريمة إعدام الشهيد الكيال وتطالب الجنائية الدولية الخروج عن صمتها

الخارجية تدين جريمة إعدام الشهيد الكيال وتطالب الجنائية الدولية الخروج عن صمتها
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات حريمة اعدام الشهيد الشاب جميل محمد الكيال (31 عام) من مدينة نابلس واصابة عدد اخر من المواطنين بالرصاص الحى وصفت جراحهم بالمتوسطة، وذلك اثناء الاقتحام الوحشي والاعتداء السافر الذي تعرضت له مدينة نابلس واحيائها الليلة الماضية، وترويع وترهيب للمواطنين الآمنين في منازلهم.

و اعتبرت الوزارة أن هذه الجريمة حلقة في مسلسل جرائم الاعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال وفقا لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، والتي تسمح لجنود وعناصر الاحتلال وتسهل اطلاق النار على الفلسطيني، وتتعامل معه كهدف للرماية والتدريب يمكنها استباحة واغتصاب حياته دون وازع من ضمير او اخلاق او قانون.

و حملت الوزارة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة الثانية في محافظة نابلس خلال الايام القليلة الماضية وتحذر من التعامل الدولي مع جرائم الاعدامات الميدانية كأرقام في الاحصائيات او احداث عابرة، تخفي حجم المعاناة الكبيرة والالم الذي تتكبده اسر الشهداء ضحايا عقلية الاحتلال الاستعمارية.

و طالب الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بسرعة اتخاذ ما يلزم من الاجراءات الرادعة لدولة الاحتلال لاجبارها على وقف جرائمها فورا وفي مقدمة ذلك سرعة البدء بتحقيقاتعا في انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه.

أخبار ذات صلة

الخارجية تطالب باجراءات دولية وامريكية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقي في القدس

الخارجية تطالب باجراءات دولية وامريكية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقي في القدس

الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش يستدعي انتفاضة بالقانون الدولي

الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش يستدعي انتفاضة بالقانون الدولي

مزهر: يجب إطلاق الانتخابات الشاملة وتشكيل حكومة محررة من اشتراطات الرباعية الدولية

مزهر: يجب إطلاق الانتخابات الشاملة وتشكيل حكومة محررة من اشتراطات الرباعية الدولية

العسيلي: نعول على الحوار الفلسطيني الأميركي لتطوير اقتصادنا

العسيلي: نعول على الحوار الفلسطيني الأميركي لتطوير اقتصادنا

شاهد: تشييع جثمان الشهيد جميل الكيال في نابلس

شاهد: تشييع جثمان الشهيد جميل الكيال في نابلس

للمرة الثالثة.. الاحتلال يعيد عشرات العائلات المتوجّهة لزيارة أبنائها الأسرى

للمرة الثالثة.. الاحتلال يعيد عشرات العائلات المتوجّهة لزيارة أبنائها الأسرى

هيئة الأسرى: أسرى (شطة) يعانون من نقص حاد في الأغطية الشتوية والملابس

هيئة الأسرى: أسرى (شطة) يعانون من نقص حاد في الأغطية الشتوية والملابس

عشرات المستوطنين وجنود الإحتلال يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين وجنود الإحتلال يقتحمون المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العسيلي: نعول على الحوار الفلسطيني الأميركي لتطوير اقتصادنا

العسيلي: نعول على الحوار الفلسطيني الأميركي لتطوير اقتصادنا

للمرة الثالثة.. الاحتلال يعيد عشرات العائلات المتوجّهة لزيارة أبنائها الأسرى

للمرة الثالثة.. الاحتلال يعيد عشرات العائلات المتوجّهة لزيارة أبنائها الأسرى

هيئة الأسرى: أسرى (شطة) يعانون من نقص حاد في الأغطية الشتوية والملابس

هيئة الأسرى: أسرى (شطة) يعانون من نقص حاد في الأغطية الشتوية والملابس

عشرات المستوطنين وجنود الإحتلال يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين وجنود الإحتلال يقتحمون المسجد الأقصى

&#34;الخارجية&#34; تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة في مواجهة الأعاصير

"الخارجية" تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة في مواجهة الأعاصير

المرور بغزة تُحرِّر 24 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة تُحرِّر 24 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الإحتلال يعيد العشرات من عائلات الأسرى المتوجّهين لزيارة أبنائهم للمرّة الثالثة

الإحتلال يعيد العشرات من عائلات الأسرى المتوجّهين لزيارة أبنائهم للمرّة الثالثة

المالية بغزة تُعلن موعد صرف حقوق الغير &#34;مدني وعسكري&#34;

المالية بغزة تُعلن موعد صرف حقوق الغير "مدني وعسكري"

منوعات

شيرين تفاجئ متابع بإنشاء حساب (تيك توك) باسمه.. ورد الأخير عليها

شيرين تفاجئ متابع بإنشاء حساب (تيك توك) باسمه.. ورد الأخير عليها

شاهد.. سيف الدين سبيعي: قرار طلاقنا أنا وسلافة معمار استغرق دقيقتين!

شاهد.. سيف الدين سبيعي: قرار طلاقنا أنا وسلافة معمار استغرق دقيقتين!

ياسمين صبري بالحجاب والعباءة استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر

ياسمين صبري بالحجاب والعباءة استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر

شاهد: ابنة تامر حسني تخطف الأنظار في أول ظهور لها على المسرح

شاهد: ابنة تامر حسني تخطف الأنظار في أول ظهور لها على المسرح

شاهد: أحمد السقا يفاجئ الجميع ويدخل الاستوديو بالحصان

شاهد: أحمد السقا يفاجئ الجميع ويدخل الاستوديو بالحصان

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

يسرا ترفض عرضاً بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

يسرا ترفض عرضاً بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

في أول ظهور لها.. إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

في أول ظهور لها.. إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

شاهد: ميريام فارس تروج لحفلها في قطر من خلال طفلها الصغير

شاهد: ميريام فارس تروج لحفلها في قطر من خلال طفلها الصغير

حورية فرغلي: ندمت على مشاهدي العارية في بعض الأفلام

حورية فرغلي: ندمت على مشاهدي العارية في بعض الأفلام

عربي

السعودية وإيران تجريان محادثات أمنية في عمّان

السعودية وإيران تجريان محادثات أمنية في عمّان

العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين

العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين

مصر: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم عدد كبير من المواطنين

مصر: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم عدد كبير من المواطنين

الأردن: توقيع منح أميركية بـ 597 مليون دولار لدعم اقتصاد البلاد

الأردن: توقيع منح أميركية بـ 597 مليون دولار لدعم اقتصاد البلاد