منظمة الصحة العالمية تكشف معلومات جديدة عن المتحور (أوميكرون)





رام الله - دنيا الوطنكشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عن معلومات جديدة حول المتحور الجديد (أوميكرون) والذي ظهر في جنوب إفريقيا، وأثار قلقاً عالمياً، ما جعل العديد من الدول تتخذ عدة إجراءات وقائية.وأشارت المنظمة إلى أن المتحور (أوميكرون) معدِ أكثر من المتحورات السابقة المعروفة ولكنه أقل خطورة منها، كما بيّنت أنه وفقاً للبيانات الأولية يمكن لـ (أوميكرون) أن يخفض بعض الشيء من فعالية اللقاحات المضادة للفيروس التاجي، ولكنه أقل خطورة من (دلتا).وجاء في بيان المنظمة، "لدينا معلومات محددة فقط، ولا توجد أدلة مؤكدة عن فعالية اللقاحات ضد متحور (أوميكرون)، وتشير البيانات الأولية، إلى أن تغيرات كبيرة في بروتين متحور (أوميكرون)، ما يسبب انخفاض فعالية اللقاحات ضده وضد انتقاله".ويعتقد خبراء المنظمة أن "متحور (أوميكرون) ليس بخطورة المتحورات السابقة، حيث وفقاً للبيانات المتوفرة، كانت معظم الإصابات المكتشفة، من دون أعراض أو مسار خفيف إلى معتدل للمرض، ولكنه ينتشر بسرعة كبيرة، أكبر من سرعة انتشار (دلتا)، حيث اكتشف 63 دولة وسوف ينتقل حتماً إلى دول أخرى".