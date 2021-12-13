مصر: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم عدد كبير من المواطنين



وقال عبد الغفار: "إن وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة سوف تشهد توسعاً كبيرا في مختلف المحافظات، من خلال إضافة الفرق المتنقلة وإضافة نقاط ومراكز تطعيم ثابتة للمواطنين من أجل تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين بلقاح كورونا للوصول إلى مناعة القطيع"، وفق (الوطن المصرية).



وأضاف: "أنه ستجري إضافة لجان علمية لحث المواطنين على تلقي اللقاح وتوضيح كافة الأعراض الجانبية من اللقاح ومدى أهميته، في ظل ظهور متحورات جديدة من كورونا، وأن "اللقاحات هي الآداة الرئيسية للوقاية من مضاعفات الفيروس".



وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: "اللقاحات ما زالت فعالة، وهي حائط الصد الأول للوقاية وتقليل المضاعفات الناتجة من الإصابة بفيروس كورونا"، مشيراً إلى أن جميع اللقاحات ما زالت ذات فعالية، ولكن بنسب متفاوتة، وتتشابه جميعها في الأعراض الجانبية عقب الحصول على اللقاح.



وذكر عبد الغفار أن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لتطعيم المواطنين، وكذلك الفئات العمرية المختلفة التي يحق لها الحصول على اللقاح، لتجنب الإصابة بفيروس (كورونا) أو انتقال العدوى.











رام الله - دنيا الوطنأعلن حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الاثنين، عن سعى الوزارة إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين ضد فيروس (كورونا).