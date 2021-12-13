الإحتلال يعيد العشرات من عائلات الأسرى المتوجّهين لزيارة أبنائهم للمرّة الثالثة

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين: "أنّ سلطات الاحتلال أعادت العشرات من عائلات الأسرى المتوجّهين لزيارة أبنائهم، وذلك للمرّة الثّالثة، بادّعاء عدم تلقّيهم للجرعة الثالثة من الّلقاح المضادّ لفيروس كورونا".وأضاف نادي الأسير عن عائلات الأسرى" أنّ العديد منهم تلقّوا بالفعل الّلقاح، ولكنّ حواجز الاحتلال العسكرية تقوم بإنزالهم من حافلات الصّليب الأحمر التي تقلّهم، علماً أنّ إدارة سجون الاحتلال لم تعلن عن تغيير إجراءاتها فيما يتعلّق بالزّيارة".وتابع نادي الأسير مطالبته للصّليب الأحمر الدولي الذي يتولّى المسؤولية الأولى عن تنظيم الزيارات، وكافّة الجهات المختصّة بذلك؛ بأخذ دوره الحقيقي في تأمين زيارة الأهالي دون عراقيل.وأشار نادي الأسير إلى أنّه وحتى بعد تلقّي عائلات الأسرى للّقاح سابقاً فرض الاحتلال تعقيدات إضافية على الزّيارة، واستغلّ الوباء لفرض المزيد من الحرمان وتحويل بعض الإجراءاتالمؤقتة إلى سياسات ثابتة.