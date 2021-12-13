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شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة في مواجهة الأعاصير

الخارجية الفلسطينية تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة في مواجهة الأعاصير
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن تضامنها مع الولايات المتحدة والشعب الأميركي في مواجهة الأعاصير، التي ضربت عدة ولايات خلال الأيام الماضية.

وتقدّمت الخارجية في مذكرة رسمية بعثتها إلى نظيرتها الأميركية، بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وأسرهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ومساء أمس الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ولاية كنتاكي منطقة منكوبة، بعد الإعصار المدمر الذي ضربها وعدة ولايات أمريكية أخرى، وخلف عشرات القتلى والجرحى، إضافة لعشرات المفقودين.

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