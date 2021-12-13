الرئيس الأمريكي يعلن ولاية كنتاكي منطقة منكوبة جراء الإعصار المدمر



بدوره، أفاد آندي بشير، حاكم كنتاكي بأن ما لا يقل عن 80 شخصاً لقوا حتفهم في ولايته وأن عدد القتلى في النهاية سيتجاوز 100، لافتاً إلى أن عمليات البحث مستمرة للأشخاص تحت الأنقاض.



وقال بشير إن هذه كانت أكثر الأعاصير تدميراً في تاريخ الولاية وأنه حتى المباني الأكثر ثباتاً من الفولاذ والطوب سويت بالأرض، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).





رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء الأحد، ولاية كنتاكي منطقة منكوبة، بعد الإعصار المدمر الذي ضربها وعدة ولايات أمريكية أخرى، وخلف عشرات القتلى والجرحى، إضافة لعشرات المفقودين.وقالت السلطات الأمريكية إنه ليس لديها أمل يذكر في العثور على ناجين بعد أن اجتاحت الأعاصير الغرب الأوسط والجنوب الأمريكي ليل الجمعة، مما أسفر عن سقوط قتلى في ما لا يقل عن خمس ولايات.