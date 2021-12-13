عشرات المستوطنين وجنود الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحمت مجموعات كبيرة من قوات الاحتلال والمستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، صباح اليوم الإثنين.وأفادت مصادر مقدسية، أن العشرات من قوات الاحتلال اقتحموا ساحات الأقصى بزيهم العسكري وكان بعضهم مزودين بأسلحتهم.وتنظم قوات الاحتلال ما تسميها بـ"جولات تعريفية" في ساحات الأقصى لتعريف جنودها بالمكان، وسط إجراءات عسكرية مشددة.وتزامن ذلك، مع أداء مستوطنين طقوسًا تلمودية في باحات المسجد المبارك.ويتعمد المستوطنون المقتحمون أداء طقوسهم التلمودية على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للأقصى بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.