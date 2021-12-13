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الأردن: توقيع منح أميركية بـ 597 مليون دولار لدعم اقتصاد البلاد

الأردن: توقيع منح أميركية بـ 597 مليون دولار لدعم اقتصاد البلاد
جانب من التوقيع
رام الله - دنيا الوطن
أجرى ناصر الشريدة، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في عمان شيري كارلين، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقيتين تم بموجبهما تقديم منح ومساعدات تنموية للأردن بقيمة بلغت 597 مليون دولار أميركي، وذلك كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية للحكومة الأردنية للعام 2021 والبالغة 1.2 مليار دولار أمريكي.

وحول تفاصيل الاتفاقيتين، أوضح الشريدة أنه بموجب الاتفاقية الأولى ستقوم الحكومة الأميركية بتحويل الدفعة الثانية من منحة الدعم النقدي المباشر للخزينة وقيمتها 245 مليون دولار وهي الدفعة الأخيرة من منحة الدعم النقدي المباشر السنوية إلى الأردن والبالغة 845 مليون دولار أمريكي 2021، وفق (المملكة).

وأكّد الشريدة أهمية منحة الدعم النقدي للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والطاقة والثروة المعدنية والإدارة المحلية والسياحة والآثار والشباب، ودعم التعافي الاقتصادي الأردن، مما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة العام ودعم خطط الحكومة لبدء التعافي الاقتصادي.

ووفق وزير التخطيط والتعاون الدولي، تحدّد الاتفاقية الثانية وهي اتفاقية المساعدات التنموية كيفية إنفاق الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، بالشراكة مع الحكومة الأردنية والقطاع الخاص، منح بقيمة 352 مليون دولار أمريكي ستوجه للمساعدة في تحفيز تعافي الاقتصاد الأردني ودعم قطاعات التنمية الاقتصادية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية للولايات المتحدة الأميركية، حكومةً وشعباً، على الدعم المتواصل والمتزايد المُقدم للمملكة الأردنية الهاشمية، الذي يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين.

وأكد الوزير أن الاتفاقيتين التي وقعها البلدان تعكسان الشراكة الاستراتيجية التي تحكم العلاقات الأردنية- الأميركية العميقة، وتقدير الولايات المتحدة للجهود التي يبذلها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات التنموية والحيوية.

ووصف العلاقات (الأردنية –الأميركية) بانها تاريخية واستراتيجية تغطي المجالات السياسية والاقتصادية وتزداد نموا وتترسخ وفق منهجية تخدم مصالح البلدين والشعبين.

كما أوضح الوزير تطلع الحكومة الأردنية للمزيد من التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن حكومتي البلدين يعملان حاليا على " ابرام مذكرة تفاهم" جديدة بشأن المساعدات الخارجية للفترة المقبلة ابتداء من عام 2023، وذلك لدعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية الوطنية بما فيها برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الجديد للأعوام 2021 – 2023 .

من جهتها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID): "تدعم اتفاقيات المساعدات التنموية ومنح الدعم النقدي الاستقرار الاقتصادي في الأردن، كما أنها تساعد الحكومة الأردنية على تنفيذ الإصلاحات التي تعزز النمو الاقتصادي، وستظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الأردن حكومةً وشعباً من خلال تعزيز الاستقرار والازدهار على المدى الطويل في المملكة."

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