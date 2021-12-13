رئيس الوزراء يدين جريمة إعدام الاحتلال للشاب جميل الكيال

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واستشهد الشاب الكيال وأصيب اثنان آخران، الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة رأس العين بمدينة نابلس.





رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب جميل محمد الكيال (31) عاماً في مدينة نابلس.وقال اشتية: "إن جريمة إعدام الشاب الكيال في مدينة نابلس، مروعة، وتعكس عقيدة القتل التي تصوغ فكر وسلوك قادة المؤسسة العسكرية لدولة الاحتلال".وتقدم رئيس الوزراء بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة من ذوي الشهيد، ودعا منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى إدانة الجريمة، التي تضاف إلى سلسلة جرائم الإحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني