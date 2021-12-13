مقتل ثلاثة سوريين في عملية إنزال لطائرات أمريكية في دير الزور السورية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بمقتل ثلاثة مدنيين سوريين برصاص القوات الأمريكية خلال تنفيذها عملية إنزال جوي واسعة فجر اليوم الاثنين، في مدينة البصيرة بريف دير الزور شرقي سوريا..ونقلت (سانا) عن مصادر محلية أن الطائرات الأمريكية "نفذت فجر اليوم عملية إنزال جوي واسعة في مدينة البصيرة ومحيطها بريف دير الزور رافقه إطلاق نار كثيف وعشوائي على المنازل والأراضي الزراعية ما تسبب بمقتل ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة".وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمريكية خطفت خلال مداهمتها المدينة عدداً من الأهالي واقتادتهم إلى جهة مجهولة.