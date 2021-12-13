بايدن يعلن ولاية كنتاكي "منطقة كارثة كبرى" جراء الإعصار المدمر

آندي بشير

وأفاد حاكم كنتاكي بأن ما لا يقل عن 80 شخصاً لقوا حتفهم في ولايته وأن عدد القتلى في النهاية سيتجاوز 100، ولكن يحدوه أمل في حدوث "بعض المعجزات" على الرغم من مرور أكثر من 24 ساعة منذ العثور على أي شخص على قيد الحياة تحت الأنقاض.



وقال: "إن هذه كانت أكثر الأعاصير تدميراً في تاريخ الولاية وأنه حتى المباني الأكثر ثباتا من الفولاذ والطوب سويت بالأرض".





رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الأحد، ولاية كنتاكي ضمن خانة الولايات المنكوبة وصنفها "منطقة كارثة كبرى"، إثر مقتل العشرات في سلسلة من الأعاصير المدمرة التي اجتاحتها الجمعة، ما يمهد الطريق أمام إرسال المزيد من المساعدات الاتحادية إلى المنطقة، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية.واجتاحت كنتاكي سلسلة من الأعاصير المدمرة الولاية الجمعة الماضية، ما يسمح للولاية بالحصول على مزيد من المساعدات الاتحادية، وذلك حسبما قال مسؤول في الإدارة الأمريكية، حسب ما نقلته وكالة (فرانس 24).وطلبحاكم ولاية كنتاكي رسمياً هذا الإعلان، يوم الأحد بعد أن دمرت الأعاصير مدينة مايفيلد الصغيرة ومصنعاً للشموع، فيما لفت المسؤول في الإدارة إن بايدن تلقى الطلب ووافق عليه مساء الأحد.