عاجل

  • الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الشيخ رائد صلاح من سجن مجدو بعد 17 شهرًا من الاعتقال

شؤون فلسطينية

الإضراب الشامل يعم مدينة نابلس حداداً على الشهيد جميل الكيال

الإضراب الشامل يعم مدينة نابلس حداداً على الشهيد جميل الكيال
رام الله - دنيا الوطن
عمّ الإضراب الشامل، صباح اليوم الاثنين، مدينة نابلس، حدادًا على الشهيد جميل الكيال الذي استشهد برصاص الاحتلال في الساعات الأولى من فجر اليوم.

وأعلن عبر شبكة الأذان الموحد عن إضراب شامل لجميع مناحي الحياة بما فيها التعليمية، وامتنعت المحال التجارية عن فتح أبوابها منذ الصباح وشهدت شوارع المدينة حركة ضعيفة للمواطنين والمركبات.

وتعطلت الدراسة في مدارس المدينة، وقررت نقابة المدارس الخاصة ورياض الاطفال تعطيل الدوام التزاماً بالإضراب، فيما أعلنت جامعة النجاح عن عقد المحاضرات لطلبتها عن بعد.
بدورها، قررت بلدية نابلس أنّ دوامها لهذا اليوم داخلي، وتعتذر عن استقبال الجمهور.

واستشهد الشاب جميل محمد الكيال (31 عاماً)، فيما أصيب 5 آخرون، بعد منتصف الليل، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام منطقة رأس العين بمحيط البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية.





أخبار ذات صلة

عشرات المستوطنين وجنود الإحتلال يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين وجنود الإحتلال يقتحمون المسجد الأقصى

&#34;الخارجية&#34; تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة في مواجهة الأعاصير

"الخارجية" تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة في مواجهة الأعاصير

المرور بغزة تُحرِّر 24 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة تُحرِّر 24 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الإحتلال يعيد العشرات من عائلات الأسرى المتوجّهين لزيارة أبنائهم للمرّة الثالثة

الإحتلال يعيد العشرات من عائلات الأسرى المتوجّهين لزيارة أبنائهم للمرّة الثالثة

الخارجية الفلسطينية تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة في مواجهة الأعاصير

الخارجية الفلسطينية تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة في مواجهة الأعاصير

عشرات المستوطنين وجنود الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين وجنود الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى

المالية بغزة تُعلن موعد صرف حقوق الغير &#34;مدني وعسكري&#34;

المالية بغزة تُعلن موعد صرف حقوق الغير "مدني وعسكري"

سلطات الاحتلال تفرج اليوم عن الشيخ رائد صلاح

سلطات الاحتلال تفرج اليوم عن الشيخ رائد صلاح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين وجنود الإحتلال يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين وجنود الإحتلال يقتحمون المسجد الأقصى

&#34;الخارجية&#34; تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة في مواجهة الأعاصير

"الخارجية" تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة في مواجهة الأعاصير

المرور بغزة تُحرِّر 24 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة تُحرِّر 24 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الإحتلال يعيد العشرات من عائلات الأسرى المتوجّهين لزيارة أبنائهم للمرّة الثالثة

الإحتلال يعيد العشرات من عائلات الأسرى المتوجّهين لزيارة أبنائهم للمرّة الثالثة

الخارجية الفلسطينية تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة في مواجهة الأعاصير

الخارجية الفلسطينية تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة في مواجهة الأعاصير

محافظة القدس: عدوان غلاة المستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاتهم عمل ممنهج برعاية حكومة متطرفة

محافظة القدس: عدوان غلاة المستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاتهم عمل ممنهج برعاية حكومة متطرفة

الفاخوري: حملات الإعتقال في الضفة تعبير عن فشل وعجز الإحتلال

الفاخوري: حملات الإعتقال في الضفة تعبير عن فشل وعجز الإحتلال

خبير إقتصادي يتوقع تعافي الاقتصاد الفلسطيني ونموه تدريجيا

خبير إقتصادي يتوقع تعافي الاقتصاد الفلسطيني ونموه تدريجيا

منوعات

شاهد.. سيف الدين سبيعي: قرار طلاقنا أنا وسلافة معمار استغرق دقيقتين!

شاهد.. سيف الدين سبيعي: قرار طلاقنا أنا وسلافة معمار استغرق دقيقتين!

ياسمين صبري بالحجاب والعباءة استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر

ياسمين صبري بالحجاب والعباءة استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر

شاهد: ابنة تامر حسني تخطف الأنظار في أول ظهور لها على المسرح

شاهد: ابنة تامر حسني تخطف الأنظار في أول ظهور لها على المسرح

شاهد: أحمد السقا يفاجئ الجميع ويدخل الاستوديو بالحصان

شاهد: أحمد السقا يفاجئ الجميع ويدخل الاستوديو بالحصان

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

يسرا ترفض عرضاً بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

يسرا ترفض عرضاً بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

في أول ظهور لها.. إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

في أول ظهور لها.. إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

شاهد: ميريام فارس تروج لحفلها في قطر من خلال طفلها الصغير

شاهد: ميريام فارس تروج لحفلها في قطر من خلال طفلها الصغير

حورية فرغلي: ندمت على مشاهدي العارية في بعض الأفلام

حورية فرغلي: ندمت على مشاهدي العارية في بعض الأفلام

شاهد: محمد حماقي يصدم الجمهور بتصرفه مع طفلة خلال حفله بالإسكندرية

شاهد: محمد حماقي يصدم الجمهور بتصرفه مع طفلة خلال حفله بالإسكندرية

عربي

مصر: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم عدد كبير من المواطنين

مصر: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم عدد كبير من المواطنين

الأردن: توقيع منح أميركية بـ 597 مليون دولار لدعم اقتصاد البلاد

الأردن: توقيع منح أميركية بـ 597 مليون دولار لدعم اقتصاد البلاد

مقتل ثلاثة سوريين في عملية إنزال لطائرات أمريكية في دير الزور السورية

مقتل ثلاثة سوريين في عملية إنزال لطائرات أمريكية في دير الزور السورية

سوريا: السماح لجميع اللبنانيين بدخول البلاد بشرط التقيد بالإجراءات الصحية

سوريا: السماح لجميع اللبنانيين بدخول البلاد بشرط التقيد بالإجراءات الصحية