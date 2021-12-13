الإضراب الشامل يعم مدينة نابلس حداداً على الشهيد جميل الكيال





رام الله - دنيا الوطنعمّ الإضراب الشامل، صباح اليوم الاثنين، مدينة نابلس، حدادًا على الشهيد جميل الكيال الذي استشهد برصاص الاحتلال في الساعات الأولى من فجر اليوم.وأعلن عبر شبكة الأذان الموحد عن إضراب شامل لجميع مناحي الحياة بما فيها التعليمية، وامتنعت المحال التجارية عن فتح أبوابها منذ الصباح وشهدت شوارع المدينة حركة ضعيفة للمواطنين والمركبات.وتعطلت الدراسة في مدارس المدينة، وقررت نقابة المدارس الخاصة ورياض الاطفال تعطيل الدوام التزاماً بالإضراب، فيما أعلنت جامعة النجاح عن عقد المحاضرات لطلبتها عن بعد.بدورها، قررت بلدية نابلس أنّ دوامها لهذا اليوم داخلي، وتعتذر عن استقبال الجمهور.واستشهد الشاب جميل محمد الكيال (31 عاماً)، فيما أصيب 5 آخرون، بعد منتصف الليل، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام منطقة رأس العين بمحيط البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية.