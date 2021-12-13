اصطدام سفينتي شحن في بحر البلطيق وتجرى عمليات الإنقاذ

رام الله - دنيا الوطنأعلن مركز العمليات الدفاعية المشتركة في الدنمارك، اليوم الاثنين، عن اصطدام سفينتي شحن في بحر البلطيق بين جزيرة بورنهولم الدنماركية ومدينة إيستاد السويدية، حيث أن إحدى السفينتين دنماركية والأخرى بريطانية.وقال المركز: "أن السفينة الدنماركية انقلبت فيما بعد، وكان على متنها شخصان لم يعرف مصيرهما بعد"، مضيفاً إلى أن السفينة البريطانية لا تزال تعمل وطاقمها بخير، وفق (رويترز).وقع الحادث في المياه الإقليمية للسويد وتساعد الدنمارك السلطات السويدية في عملية الإنقاذ.ونقلت وكالة الأنباء السويدية عن متحدث باسم خفر السواحل السويدي قوله: "إن إحدى السفينتين طولها 90 مترا والأخرى يبلغ طولها 55 مترا".