الجالية الفلسطينية في كنتاكي: لم يصيب أي فلسطيني بأذى نتيجة الأعاصير التي ضربت الولاية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الجالية الفلسطينية في ولاية كنتاكي الأميركية، أن جميع أبناء الجالية بخير، ولم يصيب أي منهم بأذى، بسبب الأعاصير المدمرة التي ضربت الولاية، وولايات أخرى خلال الأيام الماضية.وأوضح القيادي في الجالية الفلسطينية بالولاية، رجال الأعمال محمد ابراهيم، أنه لم تسجل اي حالات وفاة أو إصابات بين صفوف أبناء الجالية، وأن الأضرار اقتصرت فقط على النواحي المادية.وأشار إلى أن قيادات الجالية في كنتاكي ومنذ الاعلان عن انتهاء الاعاصير التي ضربت عدة ولايات، أطلقت حملة لتفقد أبناء الجالية والاطمئنان عليهم، وتقديم المساعدة لمن هو بحاجة لها، وأنها بصدد تنظيم حملة تبرعات لصالح المتضررين من الأعاصير التي اعتبرت الأكثر تدميراً في تاريخ الولاية.يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن صباح اليوم الاثنين ولاية كنتاكي منطقة منكوبة بعد الإعصار الذي ضربها، وخلّف دمارا هائلا.