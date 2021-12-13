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دولي

رئيس الوزراء الإسرائيلي للإماراتيين: نحن جيران وأبناء عم

رئيس الوزراء الإسرائيلي للإماراتيين: نحن جيران وأبناء عم
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
رام الله - دنيا الوطن
قال نفتالي بنيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "اتفاقية إبراهيم للسلام أسست بنية جديدة، وعميقة وراسخة للعلاقات الدبلوماسية، والاقتصادية والثقافية في هذه المنطقة قائمة على تعاون يحقق الرفاهية لمجتمعات المنطقة ونحن كحكومتين في دولة إسرائيل ودولة الإمارات نعمل على بناء تعاون يحقق الرفاهية لشعوب المنطقة".

وأضاف بينت في حوار أجراه مع وكالة أنباء الإمارات (وام) خلال زيارته لدولة الإمارات، اليوم الاثنين: " برأيي، هذه ماهية السلام والواقع الجديد الذي تشهده هذه المنطقة ونحن نعمل معاً على ضمان مستقبل أفضل لأطفالنا".

وتابع بقوله: "إن العلاقات بين الدولتين توطدت في كافة المجالات وأنا مرتاح جداً بذلك إذ تم إبرام العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات التجارة، والأبحاث والتطوير، والسيابر، والصحة، والتربية والتعليم، والطيران وغير ذلك وأنا أتطلع لاستمرار تطور العلاقات وتوطيدها".

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن "سروره بتلبية دعوة محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي لزيارة دولة الإمارات وهي الزيارة الأولى خلال فترة زمنية وجيزة للغاية بعد توقيع اتفاقية إبراهيم للسلام".

وقال بينت إن: "العلاقات التي تربطنا بالإمارات العربية المتحدة تشمل كل مجال ممكن" لافتاً إلى أن "الوزارات الحكومية في الدولتين تعمل مع بعضها، وكذلك العديد من الشركات ورجال الأعمال كما وتقوم الوفود من كلا الجانبين بزيارات متبادلة".

وأضاف: " أتوقع أن تظل علاقاتنا جيدة لاسيما في المجال الاقتصادي وبرأيي سيشكل التعاون في مجال الصحة والأمن الغذائي قسما رئيسيا من التعاون بيننا".

ورداً على سؤال بشأن مشاركة دولة إسرائيل في "إكسبو 2020 دبي"، قال بينت: " يجسد الجناح الإسرائيلي في معرض "إكسبو 2020 " المقام في دبي التطلع بتفاؤل إلى الغد والسعي غير المتوقف لجعله أفضل، ليس بالنسبة لنا فحسب، وإنما لأصدقائنا ولحلفائنا في كل أنحاء العالم في كافة المجالات وهذه قيمة أساسية من قيم الديانة اليهودية".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في ختام حديثه: " إن الرسالة التي ألتمس توجيهها إلى قادة الإمارات العربية المتحدة وإلى المواطنين الإماراتيين أن الشراكة والصداقة بيننا طبيعيتان، ونحن جيران وأبناء عم"، وفق تعبيره.

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