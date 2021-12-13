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رئيس البرلمان العربي: الدبلوماسية البرلمانية دافع لتمكين وريادة المرأة وداعم لمسيرتها الشاملة

رئيس البرلمان العربي: الدبلوماسية البرلمانية دافع لتمكين وريادة المرأة وداعم لمسيرتها الشاملة
رام الله - دنيا الوطن
شهد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي،
و السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة المصرية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حفل تخرج دبلوم المهارات الحديثة في العمل البرلماني، التي نظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بمشاركة عربية واسعة لعضوات مجالس وبرلمانات الدول
العربية.

من جانبه، رحب رئيس البرلمان العربي بالحضور لضيوف الشرف السفيرة نبيلة مكرم وسعادة الدكتور فاديا كيوان مدير منظمة المرأة العربية والبرلمانيات المشاركات في البرنامج التدريبي ممثلين عن عدة دول عربية.

و أشاد بكافة الجهود التي ساهمت في إنجاح الدبلومة التطبيقية الأولى، والتي استمرت على مدار شهرين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد البرلماني الدولي، وبرعاية فوزية بنت عبد الله زينل، رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، معتبراً أن هذه الخطوة علامة فارقة في عمل البرلمان العربي والدفع بالمرأة العربية على طريق التمكين والريادة ودعم لمسيرتها في المجتمعات العربية والتي تصب في صالح دعم النهضة المجتمعية الشاملة في المجتمعات العربية.

و من جهتها، ثمنت وزيرة الهجرة المصرية خلال كلمتها بختام الدبلومة التطبيقية للبرلمانيات العرب، جهود مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية ونقاشاتها المتعددة التي أسهمت في إثراء البرلمانيات العرب وتدريبهن على المهارات الحديثة للعمل البرلماني من خلال الدبلومات التطبيقية، مؤكدة أن المرأة العربية قادرة على صنع تغيير حقيقي سواء في العمل الدبلوماسي أو البرلماني، مشيرة في الوقت ذاته إلى البرامج النوعية التي يتبناها البرلمان العربي والمبادرات التي يعكف عليها بما يسهم في دعم قضايا المرأة والتي سيتمخض عنها نقلة نوعية في تمكين المرأة العربية وريادتها على كافة المستويات في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية.

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