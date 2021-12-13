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سوريا: السماح لجميع اللبنانيين بدخول البلاد بشرط التقيد بالإجراءات الصحية

سوريا: السماح لجميع اللبنانيين بدخول البلاد بشرط التقيد بالإجراءات الصحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات السورية عن السماح لجميع الرعايا اللبنانيين بالدخول إلى أراضيها اعتبارا من اليوم الاثنين، وفق إجراءات صحية معينة.

وقالت وزارة الداخلية السورية في تعميم أصدرته: "إنه اعتبارا من 13كانون الأول/ ديمسبر يسمح بدخول جميع الرعايا اللبنانيين إلى القطر شريطة التقيد بالإجراءات الصحية".

وأضافت الوزارة: "أن الإجراءات المتخذة من وزارة الصحة تشمل تحليل PCR لم يمض عليه أكثر من 96 ساعة من المخابر اللبنانية المعتمدة أصولا أو شهادة تثبت الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا".

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