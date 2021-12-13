سوريا: السماح لجميع اللبنانيين بدخول البلاد بشرط التقيد بالإجراءات الصحية





وأضافت الوزارة: "أن الإجراءات المتخذة من وزارة الصحة تشمل تحليل PCR لم يمض عليه أكثر من 96 ساعة من المخابر اللبنانية المعتمدة أصولا أو شهادة تثبت الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا".





رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات السورية عن السماح لجميع الرعايا اللبنانيين بالدخول إلى أراضيها اعتبارا من اليوم الاثنين، وفق إجراءات صحية معينة.وقالت وزارة الداخلية السورية في تعميم أصدرته: "إنه اعتبارا من 13كانون الأول/ ديمسبر يسمح بدخول جميع الرعايا اللبنانيين إلى القطر شريطة التقيد بالإجراءات الصحية".