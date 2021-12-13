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دولي

الصين تعلن تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصين تعلن تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 75 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان: "إن 80 حالة من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 49 قبل يوم"، وفق (روسيا اليوم).

وسجلت الصين أيضا 17 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، نزولا من 20 إصابة قبل يوم، فيما ولن تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وأضافت اللجنة: "أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى الآن 99780 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة وفاة".

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