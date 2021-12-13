(يديعوت): أمريكا رفضت طلباً إسرائيلياً بتقديم موعد تزويدها بهذه الطائرات

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت تقديم موعد تسليم صفقة عسكرية لإسرائيل.وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة رفضت طلبًا إسرائيليًا بتقديم موعد تزويدها بطائرات للتزود بالوقود لمهاجمة إيران.وأشارت إلى أن هذا النوع من الطائرات يمكن أن يطير لمسافة 11 ألف كيلومتر والبقاء في الجو لمدة 12-11 ساعة، ويمكنها تزويد عشرات الطائرات المقاتلة بالوقود جوا حيث استثمرت مليارات الدولارات في تطويرها وحدها.الجدير ذكره أن الإدارة الأمريكية كانت قد وافقت على بيع إسرائيل أربع طائرات بوينغ"KC-46" للتزود بالوقود.