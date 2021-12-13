الكشف عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية شرقي القدس





ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، فإن دائرة القيم العام في وزارة العدل تعمل على دفع خطط بناء واسعة النطاق في شرقي القدس لمواطنين يهود، وفق (عكا) لشؤون الإسرائيلية.





وأضافت الصحيفة: "أنه يستدل من مستندات حصلت عليها، أن الخطة تشمل اقامة أحياء ووحدات سكنية في الشيخ جراح وقرب بيت صفافا وبيت حنينا وصور باهر".





وتشير (هآرتس) إلى أنه سيتم في هذا الاطار إخلاء عائلات فلسطينية تقطن منذ عشرات السنوات في عقارات يديرها القيم.

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية لصالح عائلات يهودية شرقي القدس.