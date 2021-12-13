(حماس) تنعى جميل الكيال الذي استشهد برصاص الاحتلال في مدينة نابلس





وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم: "إن حالة الاشتباك المتكررة مع قوات الاحتلال التي تقتحم مدن الضفة الغربية، تعني أننا أمام مرحلة نضالية جديدة، وتصعيد لحالة التصدي لاعتداءات الاحتلال على أهلنا في الضفة الغربية".



وأضاف: "هذه الدماء الطاهرة للشهيد جميل الكيال مع كل دماء شهداء ثورة شعبنا المتواصلة ستشكل وقودا لتصاعد الفعل المقاوم، وضمانا لاستمرار انتفاضة شعبنا في الضفة الغربية المحتلة".



وتابع قاسم: "الشباب الثائر في كل مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة لن يتراجعوا عن قرارهم باستمرار القتال ضد الاحتلال حتى طرده من كامل أرضنا، واقتلاع مستوطناته وكنس مستوطنيه، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".







رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الشهيد جميل الكيال الذي ارتقى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين في مدينة نابلس.