بالأسماء: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الثلاثاء 14 كانون الأول/ ديسمبر.
ودعت المسافرين بالتوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح اليوم في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.
كما على المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
كما على المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
التعليقات