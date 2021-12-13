بالأسماء: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء





ودعت المسافرين بالتوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح اليوم في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.



كما على المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.













رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الثلاثاء 14 كانون الأول/ ديسمبر.