"المرور" بغزة: وفاة وست إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية





رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة الفلسطينية بغزة، صباح اليوم الاثنين، أن تسعة حوادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال 24 ساعة الماضية.وأوضحت أن الحوادث نتج عنها حالة وفاة وست إصابات، منها إصابتان متوسطتان، وأربع إصابات طفيفة، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الإلكتروني.وبينت المرور أن أضراراً مادية وتلفيات وقعت في 14 مركبة. وكانت شرطة المرور قد أعلنت أمس وفاة الطفل (سعدي حمودة ولود) البالغ من العمر عاماً واحداً، جراء دهسه من قبل "تركتور" زراعي في منطقة بئر النعجة غربي محافظة شمال غزة، حيث تم فتح قضية في الحادث، وحجز "التركتور" وتوقيف سائقه (ع، ن) لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.يذكر أن والد الطفل، الشاب (حمودة طليع ولود) 25 عاماً، توفي بتاريخ الثالث من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إثر حادث سير آخر جراء تصادم دراجة نارية مع شاحنة بمنطقة جباليا البلد شمالي القطاع.وارتفع عدد حالات الوفاة جراء حوادث السير في قطاع غزة إلى ثماني وفيات منذ مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حتى اليوم.