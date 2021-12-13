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شؤون فلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر وصباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة طالت بعضها قيادات ميدانية.

في مدينة بيتونيا غرب رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشيخ حسن يوسف القيادي في (حماس) واعتقلته من منزله، كما اعتقلت من مدينة البيرة الشاب نور القاضي، والاسير المحرر عبد الله متولي، وفق (الرأي المحلية).

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت لقيا واعتقلت براء مفارجة، ووحيد دار موسى.

كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات لمنازل أسرى محررين من حركة (حماس) وهددتهم بالاعتقال مع اقتراب ذكرى انطلاقة الحركة.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في القدس طالت كل من رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، والأسير المحرر رامي الفاخوري وزوجته إيمان ابو صبيح، وجهاد قوس، ورشيد الرشق، ومحمد شريفة، وسفيان العجلوني، وراغب موسى جبر من بلدة العيزرية.

وفي محافظة نابلس شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدات وقرى مختلفة، حيث اعتقلت الشاب الجريح أمير الحاج، والاسير المحرر يزيد ناصر، والشابين أحمد وعمر غازي من بلدة جماعين جنوب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت الشاب أنس جوابرة، وغسان جوابرة، و مؤيد الشربي، والأسير المحرر عز الدين الهور، ورباح الفضيلات، كما اعتقلت من بلدة دورا جنوب الخليل الشاب محمد يونس المسالمة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر براء عاصي من قراوة بني حسان غرب سلفيت، والأسير المحرر عبد الرحيم إبراهيم من بلدة بديا، وانس مسكاوي من مدينة قلقيلية.

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