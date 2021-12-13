عاجل

  • (الجرمق): إطلاق سراح الشيخ رائد صلاح الساعة العاشرة من سجن مجدو

شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال ترفض استئناف الأسير المضرب هشام أبو هواش

رام الله - دنيا الوطن
رفضت محكمة الاحتلال العسكرية اليوم الأحد الاستئناف الخاص بقضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 118 يومًا، وثبتت أمر اعتقاله الإداريّ لأربعة شهور.

وقال جواد بولس محامي الأسير أبو هواش: "إن محكمة الاحتلال العسكرية رفضت الاستئناف الخاص بقضية الأسير وثبتت أمر اعتقاله الإداريّ ومدته أربعة شهور، وذلك رغم خطورة وضعه الصحيّ".

وسبق أن اعتبرت العائلة أن استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز الأسير هشام قرار بالقتل الممنهج، حيث فقد كل قوته داخل الإضراب ويعاني من آلام حادة في مختلف أنحاء جسده وعدم القدرة على الحركة، وقد يفقد النطق بأي لحظة أو يدخل في غيبوبة.

وأفادت عائلة الأسير هشام أبو هواش أمس السبت أن إدارة سجون الاحتلال أعادته من المستشفى إلى سجن “عيادة الرملة”، رغم خطورة حالته الصحية، وقال عماد أبو هواش شقيق الأسير: "إن إدارة مستشفى (اساف هروفيه) الإسرائيلي رفضت بقاء الأسير داخل المستشفى".

وأشار الى أن المستشفى ادعت أنها رفضت بقاء هشام بسبب تردي وضعه الصحي ورفضه أخذ المدعمات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية،واعتبرت العائلة أن استمرار سلطات الاحتلال في احتجازه داخل عيادة الرملة "هو قرار بالقتل الممنهج، حيث فقد كل قوته داخل الإضراب ويعاني من آلام حادة في مختلف أنحاء جسده وعدم القدرة على الحركة، وقد يفقد النطق بأي لحظة أو يدخل في غيبوبه.

وتستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بشكل يخالف القانون الدولي، فقد أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق كافة فئات المجتمع الفلسطيني المختلفة من نشطاء حقوق الإنسان وطلبة جامعيين ومحامين وعمال وأمهات.

والاعتقال الإداري هو اعتقال يتم دون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، ويتم من خلاله محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تراعي أصول المحاكة العادلة المنصوص عليها قانونيًا ودوليًا والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون.

وتتذرع سلطات الإحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، ولطالما دخل الأسرى الفلسطينيون في سلسلة من معارك الأمعاء الخاوية من أجل دفع سلطات الاحتلال لوقف استخدام هذه السياسة الجائرة
بحقهم.

أخبار ذات صلة

الكشف عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية شرقي القدس

الكشف عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية شرقي القدس

(حماس) تنعى جميل الكيال الذي استشهد برصاص الاحتلال في مدينة نابلس

(حماس) تنعى جميل الكيال الذي استشهد برصاص الاحتلال في مدينة نابلس

بالأسماء: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

بالأسماء: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة وست إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: وفاة وست إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الحكومة الفلسطينية تعقد جلستها الأسبوعية في مدينة قلقيلية اليوم

الحكومة الفلسطينية تعقد جلستها الأسبوعية في مدينة قلقيلية اليوم

غضب فلسطيني من إعتداءات أمن السلطة على الأسرى المحررين

غضب فلسطيني من إعتداءات أمن السلطة على الأسرى المحررين

حالة معابر قطاع غزة اليوم الاثنين

حالة معابر قطاع غزة اليوم الاثنين

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة وست إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: وفاة وست إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غضب فلسطيني من إعتداءات أمن السلطة على الأسرى المحررين

غضب فلسطيني من إعتداءات أمن السلطة على الأسرى المحررين

حالة معابر قطاع غزة اليوم الاثنين

حالة معابر قطاع غزة اليوم الاثنين

محكمة الاحتلال ترفض استئناف الأسير المضرب هشام أبو هواش

محكمة الاحتلال ترفض استئناف الأسير المضرب هشام أبو هواش

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة مواطنين من رام الله

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة مواطنين من رام الله

الاحتلال يعتقل حسن يوسف وأسرى محررين ويهدّد القيادي أبو كويك

الاحتلال يعتقل حسن يوسف وأسرى محررين ويهدّد القيادي أبو كويك

الإحتلال يجدد اعتقال الأسير محمود شبانة لحظة الإفراج عنه

الإحتلال يجدد اعتقال الأسير محمود شبانة لحظة الإفراج عنه

راصد جوي: أمطار سريعة &#34;خاطفة&#34; لعدة ساعات منتصف الأسبوع

راصد جوي: أمطار سريعة "خاطفة" لعدة ساعات منتصف الأسبوع

منوعات

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

يسرا ترفض عرضاً بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

يسرا ترفض عرضاً بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

في أول ظهور لها.. إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

في أول ظهور لها.. إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

شاهد: ميريام فارس تروج لحفلها في قطر من خلال طفلها الصغير

شاهد: ميريام فارس تروج لحفلها في قطر من خلال طفلها الصغير

حورية فرغلي: ندمت على مشاهدي العارية في بعض الأفلام

حورية فرغلي: ندمت على مشاهدي العارية في بعض الأفلام

شاهد: محمد حماقي يصدم الجمهور بتصرفه مع طفلة خلال حفله بالإسكندرية

شاهد: محمد حماقي يصدم الجمهور بتصرفه مع طفلة خلال حفله بالإسكندرية

شاهد: وائل كفوري يشعل حفله بالسعودية.. ويستبدل كلمات (البنت القوية لـ(البنت السعودية)

شاهد: وائل كفوري يشعل حفله بالسعودية.. ويستبدل كلمات (البنت القوية لـ(البنت السعودية)

&#34;أنا لسا بحب حسام حبيب&#34;.. شيرين تبكي على الهواء وتوجه رسالة لحسام حبيب

"أنا لسا بحب حسام حبيب".. شيرين تبكي على الهواء وتوجه رسالة لحسام حبيب

&#34;حلوة زي ما أنتي&#34;.. آيتن عامر توجه رسالة دعم لـ شيرين بعد حلق شعرها

"حلوة زي ما أنتي".. آيتن عامر توجه رسالة دعم لـ شيرين بعد حلق شعرها

بعد غياب طويل.. هند البلوشي توثق لحظات استقبال أطفالها لها في مشهد مؤثر

بعد غياب طويل.. هند البلوشي توثق لحظات استقبال أطفالها لها في مشهد مؤثر

عربي

&#34;الجنائية الدولية&#34;: ندعو حكومات العالم للتعاون معنا لاعتقال سيف الإسلام القذافي وتقديمه للعدالة

"الجنائية الدولية": ندعو حكومات العالم للتعاون معنا لاعتقال سيف الإسلام القذافي وتقديمه للعدالة

مجلس النواب المصري يصدر بياناً بشأن منع كندا دخول المسافرين القادمين من القاهرة

مجلس النواب المصري يصدر بياناً بشأن منع كندا دخول المسافرين القادمين من القاهرة

المخابرات المصرية تتسلم رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية لمدة عام

المخابرات المصرية تتسلم رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية لمدة عام

الأردن: خمسة ملايين يورو من هولندا لبدء مشروع حصاد مياه الأمطار في شمال البلاد

الأردن: خمسة ملايين يورو من هولندا لبدء مشروع حصاد مياه الأمطار في شمال البلاد