الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة مواطنين من رام الله

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سبعة مواطنين، من محافظة رام الله والبيرة.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة، وحيي ام الشرايط، وعين منجد، وبلدتي بيت لقيا، وبيتونيا، وقريتي بيت عور التحتا، وعين قينيا.والمعتقلون هم: الأسيران المحرران حسن يوسف، وسامي متولي، ونور القاضي، وبراء مفارجة (23 عاما)، ومعاذ جبر عاصي (23 عاما)، ووحيد دار موسى (36 عاما).كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي عبد الدايم كراكرة من مدينة البيرة، أثناء عودته إلى أرض الوطن، عبر الحدود الأردنية.