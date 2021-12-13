الإحتلال يجدد اعتقال الأسير محمود شبانة لحظة الإفراج عنه

ولكن في منتصف العام 1994 دخل رحلة جديدة في الاعتقال؛ حيث حكمت عليه سلطات الاحتلال 5 سنوات ونصفًا، وبعد قضائه هذه المدة وفي لحظة الإفراج عنه، حوّلته للاعتقال الإداري عدة أشهر".



رام الله - دنيا الوطنجددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير محمود شبانة من الخليل لمدة ستة أشهر للمرة الثانية على التوالي،وقالت مصادر عائلية إن الاحتلال أبلغ الأسير شبانة بالإفراج عنه ظهر اليوم ثم أبلغوه بعد ساعة بتجديد اعتقاله الإداري ستة أشهر.والأسير محمود حمدي شبانة 48 عاما من مدينة الخليل اعتقل في سجون الاحتلال نحو 22 عاماً معظمها في الاعتقال الإداري وعانت عائلته حالة من الفراق والشتات بسبب سياسة الاحتلال العنصرية، وحصل الأسير شبانة على شهادة البكالوريوس في اللغة العبرية أثناء وجوده في السجن.وكان اعتقاله الأول بتاريخ عام 1989، وقضى فيه حكماً بالسجن 4 شهور ونصفًا، لتعيد قوات الاحتلال اعتقاله بتاريخ عام 1990، قضى خلاله أيضا حكماً 3 شهور ونصفًا، وفي بداية العام 1993 عاد إلى المعتقل من جديد ليقضي 10 شهور ونصف.