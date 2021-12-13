مناورة أمريكية إسرائيلية في الدفاع السيبراني

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، النقاب عن مناورة دفاع سيبراني ستجريها دولة الاحتلال والولايات المتحدة خلال أيام في واشنطن.ووفقاً للصحيفة (يسؤائيل هيوم) فقد وصل مسؤولون من لواء الدفاع السيبراني في شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجيش الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتدربوا هناك على الدفاع السيبراني مع قيادة السايبر الأمريكية.وأوضحت الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي ولم يرغب في الكشف عن مزيد من المعلومات حول المناورة، ولكن يمكن الافتراض أن قرار القيام بالتدريب المشتركُ قد تم اتخاذه في ضوء التهديدات السيبرانية المتزايدة.وتابعت: "في الأشهر الأخيرة جرت هجمات ومحاولات للقيام باختراقات إلكترونية مقلقة في إسرائيل، كان من بينها هجوم على مُستشفى هيليل يافي في الخضيرة وعلى شركة التأمين شيربيت وحتى على البنية التحتية للمياه في المدن الكبرى".