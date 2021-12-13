الطقس: أجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائم جزئيا إلى غائم وجافا دافئا نسبيا خلال ساعات الظهيرة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .أما هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبياً إلى بارد، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وأشارت الدائرة إلى أن البلاد تتأثر يوم غد الثلاثاء، بحالة من عدم الاستقرار لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام خلال ساعات المساء والليل تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الأربعاء المقبل غائما جزئيا وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .أما الخميس، فيكون الجو غائماً جزئياً وبارداً ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.