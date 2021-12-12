قيادي بـ (حماس): الانتخابات استحقاق لا ينبغي أن يكون بصورة انتقائية

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن زيدان، أن انتخابات المجالس المحلية، "استحقاق لا ينبغي أن يكون بصورة انتقائية من حيث اغفال الانتخابات العامة (وطني وتشريعي ورئاسة) ومن حيث تأجيل البلديات الكبيرة خلافا للقانون".وأضاف أن النتائج أظهرت بشكل عام فوز القوائم العائلية وبعض القوائم الحزبية على حساب قوائم فتح الرسمية، موضحاً أن نسبة كبيرة من المجالس شكلت بالتزكية دون انتخابات.وقال زيدان:" هذه الانتخابات تجري دون توافق وطني ودون مشاركة رسمية من حماس كما أنها تجري في ظل قانون يعتمد القائمة المغلقة ولا يقيم اعتبارا للكفاءة والقبول الشعبي للأشخاص".وأشار زيدان الى أن الانتخابات شهدت جهدا محموما لإثبات شعبية فتح ولكن النتائج عكست غالبا تراجعا في شعبيتها بل صراعات بين أفرادها أحيانا، وفق تعبيره.