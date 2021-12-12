الانتخابات المحلية: "الديمقراطية" تحصل على ما مجموعه 141 مقعداً في 69 مجلساً

رام الله - دنيا الوطنأعلن ناطق بلسان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنه من بين 162 قائمة نجحت بالتزكية في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية فازت قائمة واحدة مسجلة باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (9 مقاعد) وحصل مرشحون من الجبهة الديمقراطية على (63) مقعداً آخر في (29) مجلساً، وبذلك تكون الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قد أحرزت ما نسبته (4,8%) من مجموع المقاعد التي حسمت بالتزكية في هذه المرحلة والبالغ عددها (1498) مقعداً.وفي (153) مجلساً خضعت للتنافس الانتخابي يوم السبت الماضي شاركت في المنافسة (17) قائمة مسجلة باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تجاوزت (16) منها نسبة الحسم وأحرزت ما مجموعه (38) مقعداً كما نجح مرشحون من الجبهة الديمقراطية في إحراز (31) مقعداً آخر في (24) مجلساً.وبذلك حصلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على ما مجموعه (141) مقعداً في (69) مجلساً وهو ما يوازي (4,7%) من مجموع المقاعد التي حسمت في هذه المرحلة من الانتخابات والبالغ عددها (3003) مقاعد.