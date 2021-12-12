دولي

إسرائيل: اكتشاف 15 حالة إصابة جديدة في متحور (أوميكرون)

إسرائيل: اكتشاف 15 حالة إصابة جديدة في متحور (أوميكرون)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اليوم انه تم رصد 15 حالة إصابة جديدة في إسرائيل، بمتحور (أوميكرون)، ليبلغ عدد المصابين المؤكدين بالمتحور 67.

وفي إطار التصدي للمتحور، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها ستدرج هذا الأسبوع كلا من بريطانيا والدنمارك في قائمة الدول المصنفة حمراء.

وبموجب هذا القرار سيفرض على العائدين من هذه الدول الحجر الصحي في الفنادق المخصصة لذلك الى حين تلقي نتائج الفحوص التي ستجرى لهم لاكتشاف الإصابة بالفيروس.

وقالت المسؤولة عن صحة الجمهور في الوزارة، شارون الروعي برايس، إن هناك تفشي سريع لمتحور (أوميكرون) في هاتين الدولتين وهناك ارتفاع في عدد المرضى في المستشفيات.

وبدوره قال وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، إن الخطوات التي تتخذها الوزارة دقيقة وتتخذ بترو وانها تنتهج نهجا صائبا تجاه الوضع الجديد، مؤكداً أن كل من تلقى التطعيم فهو محمي من الاعراض الخطيرة للمرض.

وأشار مع ذلك إلى عدم وجود أي نية لدى الوزارة لفرض التطعيم على الرافضين داعيا أولياء الأمور إلى تطعيم الأطفال حفاظا على صحتهم، موضحا أن ملايين الأطفال قد تلقوا التطعيم في دول أخرى دون أعراض تذكر .

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل إلى الإمارات ويلتقي محمد بن زايد الاثنين

رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل إلى الإمارات ويلتقي محمد بن زايد الاثنين

إسرائيل: قرار برفع الحراسة الشخصية عن عائلة نتنياهو

إسرائيل: قرار برفع الحراسة الشخصية عن عائلة نتنياهو

جنرال إسرائيلي: إذا امتلكت إيران قنبلة نووية سنهاجمها مباشرة

جنرال إسرائيلي: إذا امتلكت إيران قنبلة نووية سنهاجمها مباشرة

الصحة العالمية: اللقاحات المتوفرة حالياً فعالة ضد المتحور (أوميكرون)

الصحة العالمية: اللقاحات المتوفرة حالياً فعالة ضد المتحور (أوميكرون)

روسيا: الولايات المتحدة تستخدم الخطاب العدواني تجاه موسكو

روسيا: الولايات المتحدة تستخدم الخطاب العدواني تجاه موسكو

المعلمون في إيران يحتجون للیوم الثاني مطالبين بتحسين الرواتب

المعلمون في إيران يحتجون للیوم الثاني مطالبين بتحسين الرواتب

مجموعة السبع الكبرى: أي اعتداء عسكري روسي ضد أوكرانيا سيواجه بعواقب قاسية

مجموعة السبع الكبرى: أي اعتداء عسكري روسي ضد أوكرانيا سيواجه بعواقب قاسية

الصحة العالمية: غير متلقي اللقاح أكثر عرضة لدخول المستشفى بـ17 مرة

الصحة العالمية: غير متلقي اللقاح أكثر عرضة لدخول المستشفى بـ17 مرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

معايعة تضيء شجرة الميلاد في بيت ساحور

معايعة تضيء شجرة الميلاد في بيت ساحور

على مدار يومين.. وزير الاقتصاد يفتتح بازار للمنتجات النسوية بمدينة بيت لحم

على مدار يومين.. وزير الاقتصاد يفتتح بازار للمنتجات النسوية بمدينة بيت لحم

مجدلاني يؤكد أهمية ربط الضمان الاجتماعي بنظام الحماية والرعاية توسعة الشمول لأنظمة الضمان

مجدلاني يؤكد أهمية ربط الضمان الاجتماعي بنظام الحماية والرعاية توسعة الشمول لأنظمة الضمان

إقرار قروض طلبة التعليم العالي للفصل الدراسي الأول 2022-2021

إقرار قروض طلبة التعليم العالي للفصل الدراسي الأول 2022-2021

عورتاني يختتم مشاركته بقمة (وايز) في قطر

عورتاني يختتم مشاركته بقمة (وايز) في قطر

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

المالية بغزة تعلن موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم

المالية بغزة تعلن موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم

مؤسسة الحق تصدر بياناً في نهاية اقتراع انتخابات الهيئات المحلية المرحلة الأولى

مؤسسة الحق تصدر بياناً في نهاية اقتراع انتخابات الهيئات المحلية المرحلة الأولى

منوعات

حورية فرغلي: ندمت على مشاهدي العارية في بعض الأفلام

حورية فرغلي: ندمت على مشاهدي العارية في بعض الأفلام

شاهد: محمد حماقي يصدم الجمهور بتصرفه مع طفلة خلال حفله بالإسكندرية

شاهد: محمد حماقي يصدم الجمهور بتصرفه مع طفلة خلال حفله بالإسكندرية

شاهد: وائل كفوري يشعل حفله بالسعودية.. ويستبدل كلمات (البنت القوية لـ(البنت السعودية)

شاهد: وائل كفوري يشعل حفله بالسعودية.. ويستبدل كلمات (البنت القوية لـ(البنت السعودية)

&#34;أنا لسا بحب حسام حبيب&#34;.. شيرين تبكي على الهواء وتوجه رسالة لحسام حبيب

"أنا لسا بحب حسام حبيب".. شيرين تبكي على الهواء وتوجه رسالة لحسام حبيب

&#34;حلوة زي ما أنتي&#34;.. آيتن عامر توجه رسالة دعم لـ شيرين بعد حلق شعرها

"حلوة زي ما أنتي".. آيتن عامر توجه رسالة دعم لـ شيرين بعد حلق شعرها

بعد غياب طويل.. هند البلوشي توثق لحظات استقبال أطفالها لها في مشهد مؤثر

بعد غياب طويل.. هند البلوشي توثق لحظات استقبال أطفالها لها في مشهد مؤثر

مؤدي المهرجانات مسلم يهاجم نقابة المهن الموسيقية.. ماذا قال؟

مؤدي المهرجانات مسلم يهاجم نقابة المهن الموسيقية.. ماذا قال؟

تصريحات صادمة من شيرين عبد الوهاب.. &#34;حاولت الانتحار وكنت متجوزة سرطان&#34;

تصريحات صادمة من شيرين عبد الوهاب.. "حاولت الانتحار وكنت متجوزة سرطان"

محمد رمضان يقبل يد فتاة.. والجمهور يُمطره بالساعات في حفله بالعراق

محمد رمضان يقبل يد فتاة.. والجمهور يُمطره بالساعات في حفله بالعراق

منة فضالي تمثل أمام المحكمة بتهمة سرقة فساتين من متجر إلكتروني

منة فضالي تمثل أمام المحكمة بتهمة سرقة فساتين من متجر إلكتروني

عربي

مجلس النواب المصري يصدر بياناً بشأن منع كندا دخول المسافرين القادمين من القاهرة

مجلس النواب المصري يصدر بياناً بشأن منع كندا دخول المسافرين القادمين من القاهرة

المخابرات المصرية تتسلم رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية لمدة عام

المخابرات المصرية تتسلم رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية لمدة عام

الأردن: خمسة ملايين يورو من هولندا لبدء مشروع حصاد مياه الأمطار في شمال البلاد

الأردن: خمسة ملايين يورو من هولندا لبدء مشروع حصاد مياه الأمطار في شمال البلاد

دبي: استقبال 4.88 مليون زائر في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2021

دبي: استقبال 4.88 مليون زائر في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2021