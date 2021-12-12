إسرائيل: اكتشاف 15 حالة إصابة جديدة في متحور (أوميكرون)



وبموجب هذا القرار سيفرض على العائدين من هذه الدول الحجر الصحي في الفنادق المخصصة لذلك الى حين تلقي نتائج الفحوص التي ستجرى لهم لاكتشاف الإصابة بالفيروس.





وقالت المسؤولة عن صحة الجمهور في الوزارة، شارون الروعي برايس، إن هناك تفشي سريع لمتحور (أوميكرون) في هاتين الدولتين وهناك ارتفاع في عدد المرضى في المستشفيات.



وبدوره قال وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، إن الخطوات التي تتخذها الوزارة دقيقة وتتخذ بترو وانها تنتهج نهجا صائبا تجاه الوضع الجديد، مؤكداً أن كل من تلقى التطعيم فهو محمي من الاعراض الخطيرة للمرض.





وأشار مع ذلك إلى عدم وجود أي نية لدى الوزارة لفرض التطعيم على الرافضين داعيا أولياء الأمور إلى تطعيم الأطفال حفاظا على صحتهم، موضحا أن ملايين الأطفال قد تلقوا التطعيم في دول أخرى دون أعراض تذكر .

وفي إطار التصدي للمتحور، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها ستدرج هذا الأسبوع كلا من بريطانيا والدنمارك في قائمة الدول المصنفة حمراء.