معايعة تضيء شجرة الميلاد في بيت ساحور

رام الله - دنيا الوطناحتفلت مدينة بيت ساحور، مساء اليوم الأحد، بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد، تحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتية.وقالت وزيرة السياحة والآثار، رولا معايعة، في كلمتها نيابة عن رئيس الوزراء: "هذا العام يتم الاحتفال ليس ككل عام، فالعالم يعيش ظروفا استثنائية قاهرة، نتيجة استمرار الوباء، وما نتج عنه من مصاعب ومعاناة وركود اقتصادي أضرَّ بالعديد من أبناء شعبنا، خاصة في بيت لحم التي تعتمد في اقتصادها بشكل أساسي على قطاع السياحة والذي توقف بالكامل منذ شهر آذار من العام المنصرم".وأضافت، أن "شعبنا اعتاد على مواجهة الصعاب وبتكافلنا وبإصرارنا سنجتاز هذه المرحلة، وننطلق من جديد نحو الحرية والاستقلال"، مشيرة إلى أن بيت ساحور شكلت عبر التاريخ نموذجا يحتذى به في النضال والعطاء والمحبة.بدوره، قال رئيس بلدية بيت ساحور جهاد خير "نجتمع اليوم في مدينتنا الحبيبة مدينة الرُّعاة، لنستقبل معا عيد الميلاد المجيد ولنعلن للعالم أَنّنا بالأَمل وبالعزيمة نلتف حول وطننا الحبيب وَمُقَدَّساتنا، وبأننا شعب قادر على أن يبدل الألم أملا".وتابع: "رسالتنا في هذا اليوم المبارك هي رسالة الميلاد، رسالة المحبة والتسامح، ونحن في هذه الأيام أحوج ما نكون للمحبة والتسامح، وهذا يتطلب منا جميعا مراجعة منظومة القيم والأخلاق التي نحتكم لها في حياتنا، لنعلم ابناءنا بأن التسامح قوة والكراهية ضعف، وبأن التعددية مهمة لبناء مجتمع صالح وأن الانقسام دمار للمجتمع".وتقدم خير بالشكر والتقدير للقيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس على دعمه المستمر لإتمام فعاليات الأعياد المجيدة في محافظة بيت لحم.بدوره، قال النائب البطريركي للاتين المطران وليم الشوملي: "سنصلي من أجل أن تنعم هذه الأرض بالسلام والمودة، وأن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه وأن يزول الوباء"، متمنيا أن يعم السلام العالم وأن يزول الاحتلال.