الشرطة تُغلق تسع نقاط عشوائية لتعبئة الغاز في خانيونس

رام الله - دنيا الوطنأغلقت شرطة البلديات في محافظة خانيونس، بالتعاون مع لجنة الأمن والسلامة في البلدية تسع نقاط عشوائية لتعبئة الغاز المنزلي لمخالفتها للنظام وشروط السلامة العامة.وذكر مدير شرطة بلديات المحافظة، المقدم طلعت عصفور، أن شرطة البلديات شاركت موظفي بلدية خانيونس في إغلاق النقاط التسعة، ضمن جهودها المكثفة لإغلاق جميع النقاط العشوائية التي تضر بالمواطنين وتتسبب بالخطر.ودعا عصفور كافة أصحاب المهن والحرف الخطرة المخالفين إلى تصويب أوضاعهم وفق المواصفات المطلوبة، من جهات الاختصاص؛ حفاظًا على أمن وسلامة والمواطنين، ومنعاً لوقوع الحوادث نتيجة التعبئة غير الآمنة للغاز.